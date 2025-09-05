Slušaj vest

Mali biznisi čine čak 99 odsto ukupne privrede EU, pokazuju podaci Eurostata. Reč je o mikro i malim preduzećima sa manje od 50 zaposlenih, a njihovi vlasnici su ujedno i najvredniji, u proseku rade najmanje 41 sat nedeljno, dok zaposleni u EU u proseku rade 36 sati.

Novo istraživanje fintech kompanije SumUp, sprovedeno među gotovo 4.000 malih preduzetnika u Irskoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Francuskoj, pokazalo je velike razlike u navikama tokom radnog dana.

Italijani i Francuzi ne preskaču ručak – samo 11 procenata Italijana i 17 odsto Francuza to radi, dok u Velikoj Britaniji čak 43 odsto malih preduzetnika kaže da često preskače pauzu za obrok.

Italijani su i šampioni u dugim pauzama: trećina njih priznaje da ručaju duže od sat vremena.

Kada je reč o slobodnom vremenu, Britanci ga najradije provode s porodicom, dok su Nemci i Francuzi skloniji negovanju sebe i pronalasku svog balansa.

Italijani prednjače po brizi o sebi – više od 52 odsto njih ističe da im je self-care prioritet. Podaci Eurostata pokazuju i gde se radi najviše – Belgijanci su na vrhu liste sa 48,9 sati rada nedeljno, zatim Kiprani i Grci, dok su na dnu baltičke zemlje, sa prosekom ispod 40 sati.

Kada je reč o odmoru, Britanci su najčešće oni koji uzimaju manje od nedelju dana godišnjeg, a istraživanje je otkrilo i rodni jaz: u Italiji i Irskoj žene preduzetnice češće od muškaraca žrtvuju odmor zbog posla.