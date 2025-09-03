Slušaj vest

Letnji odmori se privode kraju, a zaposleni u Srbiji ponovo se vraćaju svakodnevnim obavezama. Nakon perioda odmora i opuštanja, mnogi traže dodatnu motivaciju za povratak u rutinu, a sve to kroz nove poslovne ciljeve, ali i kroz iščekivanje slobodnih dana i državnih praznika do kraja godine.

Do kraja godine građane Srbije očekuje još samo jedan državni praznik koji se obeležava neradno - 11. novembar, Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Taj datum se tradicionalno obeležava polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalima, a za zaposlene predstavlja i poslednji neradni dan u ovoj kalendarskoj godini.

Podsećanja radi, u 2025. godini bilo je ukupno devet državnih i verskih praznika koji se obeležavaju neradno.

Neradni dani i šta predviđa zakon

Kako se navodi, prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, svi državni organi i privredna društva dužni su da obezbede neprekidno funkcionisanje ukoliko bi prekid rada mogao da izazove štetne posledice za građane ili državu.

Ukoliko praznik padne u nedelju, prvi naredni radni dan postaje neradan - kao što je to bio slučaj sa Vaskrsom ove godine.

Prema Zakonu o radu, svaki zaposleni ima pravo da odsustvuje sa posla na dan praznika koji je zakonom proglašen neradnim, uz punu naknadu zarade. Oni koji ipak rade tog dana ostvaruju pravo na uvećanu zaradu, odnosno duplu dnevnicu. Pored toga, poslodavac može zaposlenom ponuditi i slobodan dan kao kompenzaciju.