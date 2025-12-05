Slušaj vest

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam na današnjoj konferenciji za novinare predstavio je detalje vezane za ovu manifestaciju.

Jelena Marinković Radomirović, izvršna direktorka za integrisane marketing komunikacije Novosadskog sajma, istakla je da je reč o izuzetno značajnom događaju za region.

- Ovo je prvi sajam ovakvog tipa u našem delu zemlje i prilika da jasno pošaljemo poruku o važnosti jačanja ženskog preduzetništva i ravnopravnog učešća žena u društvenom i privrednom razvoju. Posebno nas raduje što očekujemo oko dvesta izlagača iz AP Vojvodine i Republike Srpske, među kojima su privredne komore, zavodi za ravnopravnost polova, udruženja zanatlija i brojni drugi. Novosadski sajam je idealno mesto da žene dobiju vidljivost i podršku koju zaslužuju - naglasila je ona.

Foto: Tijana Majkić

Dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, posebno je podvukao ulogu žena u svakodnevnom životu i razvoju zajednice.

- Ako bih rangirao događaje u poslednjih nekoliko godina, ovo je svakako najlepši događaj koji organizujemo zajedno sa našim preduzetnicama. Želimo da ovo bude okupljanje na kojem odajemo priznanje svim ženama u Srbiji i Republici Srpskoj, a u budućnosti i šire. Ovo je događaj posvećen ženama koje imaju snagu da prevaziđu balkanske stereotipe i pokažu koliko su spremne da preuzmu odgovornost. Pozivam sve muškarce da u nedelju dođu na Novosadski sajam i vide koliko su žene jake - izjavio je Ivanišević.

Foto: Tijana Majkić

Preduzetnica Mia Kostić Strajin, osnivačica brenda "Puerra", izrazila je zadovoljstvo što će preduzetnice iz brojnih oblasti imati priliku da se predstave.

- Velika mi je čast da pozovem sve zainteresovane na ovaj sajam, gde će se okupiti žene iz kreativnih, uslužnih, proizvodnih i tehnoloških sektora. Ovo je prilika da pokažemo snagu ženskog preduzetništva, da se povežemo i pružimo podršku jedna drugoj - istakla je ona.

Sajam je otvoren za sve preduzetnice i ženska udruženja koja žele da izlože svoje proizvode i usluge. Učešće je u potpunosti besplatno, a sredstva za organizaciju obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Izlagačima će na raspolaganju biti besplatni štandovi i paviljoni, uz mogućnost prodaje proizvoda.

Pored izložbenog prostora, program sajma obuhvatiće i stručni deo, uključujući panele, tematske diskusije i modne revije koje mogu pripremiti sami izlagači.

Sajam će otvoriti predsednica Pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković.