Kredite uzimamo za letovanja, školovanje, adaptaciju i automobile najčešće, ali najviše dugujemo na ime gotovinskih i stambenih kredita. Sa smanjenjem kamata, povećali su se i razlozi zbog kojih se zadužujemo. Stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović kaže da je broj kupaca stanova preko stambenih kredita za trećinu veći u odnosu na prošlu godinu. Ističe da kupovina nekretnine na kredit daje sigurnost celom procesu.

Za skoro tri meseca, od kada su banke u Srbiji uvele niže kamate za potrošačke, gotovinske i stambene kredite za zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara i najstarije građane, odobreno je više od 158.000 kredita, kažu u Narodnoj banci Srbije.

Građani se tokom cele godine najčešće odlučuju za keš, odnosno gotovinske kredite, a kako u bankama kažu, upravo je decembar mesec kada se primećuje porast keš kredita.

Član Izvršnog odbora "Aik banke" za poslove sa stanovništvom i malim biznisom Dušan Mihailović kaže da je u martu i junu pojačana sezonalnost dok je u letnjem periodu ta potrošnja niža.

"Sve se to nadoknadi u četvrtom kvartalu, u decembru, kada je potražnja za gotovinskim kreditima na najvišem nivou zbog pritiska na kućni budžet, zbog predstojećih novogodišnjih praznika, zimskog raspusta i slava koje su aktuelne. Prosečan iznos gotovinskog kredita je oko 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a maksimalan rok za otplatu 71 mesec", objašnjava Mihailović.

Među građanima koji uzimaju kredite, najviše je onih zaposlenih – 60 odsto, a 40 procenata su penzioneri.

Refinansiranje ili novi kredit

Uglješa Džambić iz Narodne banke Srbije navodi da ih posebno raduje to što je 75 odsto kredita odobreno kroz refinansiranje postojećih obaveza i 24 odsto novih gotovinskih kredita.

"Jedan odsto se odnosi na potrošačke i stambene kredite. Građani su prepoznali ovu mogućnost, na naš prvi poziv su se odazvali da pre svega refinansiraju svoje kredite kako bi što prekrenuli sa uštedama, dok sa druge strane nisu žurili da uzimaju nove gotovinske kredite jer, svakako, svaki kredit košta", objasnio je Džambić.

Krediti se vraćaju na vreme, kažu u bankama i tvrde da je trenutno rekordno nizak procenat nenaplativih kredita.

Ekonomisti poručuju da građani treba dobro da se upoznaju sa ponudama na sajtu Narodne banke Srbije, gde su objavljene ponude za sve vrste kredita. Nekada nije presudna samo niža kamatna stopa, već reputacija, odnos banke prema klijentu.

Šta kažu stručnjaci

Posle odluke države da se ograniče kamate na stambene kredite, prvi rezultati su stigli – za 36 odsto povećana je kupovina stanova na kredit.

Ervin Pašanović, stručnjak za nekretnine, precizira da je to za trećinu više u odnosu na prošlu godinu.

"Trenutno je od 100 odsto realizovanih kupoprodaja, 36 procenata kreditnih kupaca. Kada se dođe u situaciju da je više kreditnih nego gotovinskih kupaca, to znači da je ekonomija prilično stabilna", ističe Pašanović.

Objašnjava da kupovina nekretnine na kredit daje sigurnost celom procesu jer banka neće odobriti kredit za neku precenjenu ili potcenjenu nekretninu.

"Kod nas je princip takav da ih uče od malih nogu da je najgore što možeš da uradiš – da uzmeš kredit. Ja se stvarno ne slažem sa tim, ali se ne slažem ni da banke treba da puste neograničene kamatne stope i da ti ne možeš time da se pokriješ", naveo je Pašanović.

Istakao je da stan danas kupuje onaj ko može, a ne onaj koji mora.

"Nema trenutno druge investicije u koju možete da uložite. Ne postoji tržište kapitala. Vi nemate ništa gde možete da plasirate novac i da zaboravite i da vam dividenda leže – morate da se bavite", objasnio je Pašanović.

Najbolje ulagati u nekretnine oko metro stanica

Naveo je da je cena kvadrata u Surčinu porasla za tri puta od najave Ekspa.

"Već je cena kvadrata u Surčinu 2.000, negde čak i 2.800 evra ako je nova gradnja. Sada je najavljena izgradnja metroa, svi znamo da su u svetu najskuplje nekretnine oko metro stanica. Ako neko može da odvoji novac da kupi nešto, ja bih mu savetovao da pogleda gde će biti metro stanice i da se strateški pozicionira na toj lokaciji", kaže Pašanović.

Naglasio je da ne postoji formula uspeha i sigurna investicija.

"Formula je sledeća, visok rizik – visok prinos. Rizik je merljiva kategorija, kod nas se rade biznis analize, ali one sadrži u sebi procenu rizika koji ima svoju ocenu i ko zna da napravi dobru analizu, taj će da pobedi", zaključio je Pašanović.