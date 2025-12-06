Slušaj vest

Od sledeće godine Grad Križevci povećava iznos novčanog poklona za novorođenčad iz gradskog budžeta i on će iznositi 500 evra za prvo dete, umesto dosadašnjih 200 evra.

Kako se navodi u Predlogu izmena i dopuna Odluke o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite Grada Križevaca, dar će se za svako naredno dete uvećavati za 100 evra, a ne za 200, kao što je bilo do sada.

Osim toga, dopunjuje se i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć građanima, i to u posebno opravdanim nesrećnim slučajevima, poput požara ili poplave u kući ili stanu koji su jedina nekretnina za stanovanje, ili u privrednom objektu odnosno objektu za domaće životinje koji služi kao izvor egzistencije.

Ta jednokratna pomoć će od sledeće godine iznositi 1.500 evra, u zavisnosti od raspoloživih sredstava obezbeđenih u budžetu Grada Križevaca za tekuću budžetsku godinu, prenosi Podravski.hr.

O svemu tome odlučivaće gradski odbornici na sednici u ponedeljak.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

