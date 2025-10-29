Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je do sada 3.755 mladih kupilo prvi stan, po programu o subvencionisanim kamatama za kredite za stanove za mlade, a 1.100 njih već su ili završili pregovor oko ugovora ili su u toku.

- Oko 5.000 mladih,dobija svoju prvu nekretninu kroz subvencionisane kredite. Učešće je 1,0 odsto, a prosek kada je iznos uzetih kredita u pitanju je 80.000 evra, dakle učešće je 800 evra, što je cena malo boljeg mobilnog telefona - rekao je on za TV Pink.

Dodao je da je za ovu garantnu šemu izdvojeno 400 miliona evra a da će u narednih desetak dana biti doneta nova odluka o proširenju garantne šeme za još 200 miliona evra, tako da će biti novca da i u narednoj godini mogu da se pokriju svi zahtevi.

Foto: Printscreen/RTS

Mali je naveo da je 20 odsto ljudi koji su već dobili kredite ili nezaposleni ili zaposleni na određeno vreme i podsetio da je mogućnost da i oni dobiju kredite bila kritikovana u početku primene programa.

Pozvao je mlade da konkurišu za ova sredstva i tako na povoljan način reše ovo važno životno pitanje.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je istakao da je odobreno još 200 miliona evra za kredite za stanove mlade.

- Imam jednu dobru vest: mi smo završili kompletnu garantu šemu od 40 miliona za stanove od 25 do 30 godina za ljude. 3.755 ugovora, imamo još 300 stotine ovih dana i još 500 koji će biti potpisani. Time smo završili, prosečno je uzeto negde oko 80.000 evra je iznos kredita, najviše je u Beogradu, a centralna Srbija je 59 odsto. Beograd je 15 odsto, Novi Sad 7 odsto, 3 odstosu Niš, Subotica i još jedan grad- naveo je Vučić i dodao: