- Prema poslednjem preseku podataka, u Poštanskoj štedionici je za stambene kredite za mlade, koje subvencioniše država, već podneto 2.426 zahteva, a od tog broja 1.005 je kompletnih. To su zaista impozantni brojevi, ako se ima u vidu da je prijava mladih za ovaj program počela pre nešto više od mesec dana - rekao je ministar Mali.

Veoma je važno, dodao je Siniša Mali, i što se zahtevi mladih obrađuju jako brzo i efikasno, pa je tako prosečno vreme od kompletiranja od odobrenja zahteva šest dana i pet sati, a prosečno vreme od ugovaranja do realizacije devet dana i šest sati.

- Cilj nam je da mladi, po što povoljnijim uslovima, što lakše, jednostavnije i povoljnije dođu do svoje prve stambene nepokretnosti. Zadovoljan sam dosadašnjom brzinom kojom se realizuju i odobravaju podneti zahtevi, i verujem da će tako biti i u narednom periodu - naveo je Mali.

- Mi godinama podržavamo mlade kroz različite programe, ali je ovo možda i najambiciozniji program do sada, kojim se mladima pruža prilika da se osamostale, kupovinom svoje prve stambene nepokretnosti po izuzetno povoljnim uslovima - naveo je Mali.

Ministar je podsetio da se ovim programom rešavaju dva glavna pitanja koja su opterećivala mlade kada je reč o kupovini prve stambene nepokretnosti, a to su visina učešća i visina kamatne stope.

On je podsetio i da osim Banke Poštanska štedionica, koja je jedina državna banka, u programu učestvuje još sedam banaka – Banka Inteza, NLB Komercijalna banka, OTP banka, AIK banka, Unikredit banka, Erste banka i Rajfajzen banka.

Najveći broj prijavljenih, čak 87 odsto, želi da kupi stan, dok se 12 odsto opredelilo za kuću. Kada je u pitanju željena kvadratura nekretnine, najviše je onih koji su naveli površinu od 45 do 60 kvadrata (37 odsto), zatim 30 do 45 kvadrata (22 odsto) i 60 do 75

kvadrata (20 odsto). Više od polovine prijavljenih, 52 odsto, kao traženi iznos kredita je navelo 99.000 evra.