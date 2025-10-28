Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je odobreno još 200 miliona evra za kredite za stanove mlade.

- Imam jednu dobru vest: mi smo završili kompletnu garantu šemu od 40 miliona za stanove od 25 do 30 godina za ljude. 3.755 ugovora, imamo još 300 stotine ovih dana i još 500 koji će biti potpisani. Time smo završili, prosečno je uzeto negde oko 80.000 evra je iznos kredita, najviše je u Beogradu, a centralna Srbija je 59 odsto. Beograd je 15 odsto, Novi Sad 7 odsto, 3 odstosu Niš, Subotica i još jedan grad- naveo je Vučić i dodao:

- Dobra vest je da smo večeras se dogovorili, malo pre sam iz kola razgovarao sa ministrom finansija i dogovorio sam sa Sinišom da odmah produžimo tu šemu za još 200 miliona evra, tako da mladi ljudi, javljajte se, nikada nećete imati povoljniju priliku. Pitajte ove ljude koji su to već dobili. Molim vas, razgovarajte sa ljudima koji su uzeli stanove. Posebno ih je u Beogradu mnogo. Razgovarajte sa njima. Pod ovako povoljnim uslovima nikada nećete moći da kupite stambenu jedinicu. Uzmite ovo, čak i ako imate novca, uvek lako možete da vratite. Ne zaboravite da imate mogućnost jednokratne otplate bez ikakvih penala - rekao je Vučić.

On je dodao da se ovim pruiža velika prilika mladim ljudima.

- 21% njih je zaposleno na neodređeno vreme, dakle 79% je dobilo koji nisu zaposleni na neodređeno vreme. To je idealna prilika, drugi način je da dobiju taj stan ti mladi ljudi nisu imali, nisu mogli. Zato je važno da radimo, da se borimo i molim mlade ljude da ne shvataju to lako. E, imam danas pometnija posla pa rešiću to sutra. Ne, ne imam još mesec dana i nisam se sad javio biće valjda, ako ne bude šta ima veze, snaći ću se. Nećete imati povoljniju i bolju priliku, ne postoji ni jedna država na svetu koja može da vam da bolju i čistiju i jasniju priliku od ove. Tako da molim ljude da se jave, da kupe svoje kuće i imanja na selu, u gradu, gde god žele i to da kupe pod najpovoljnijim mogućim uslovima - poručio je predsednik.