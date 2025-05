Zorica Kasabašić savetuje sve mlade ljude koji žele da apliciraju za stambeni kredit da se detaljno informišu. „Važno je da budu sigurni u svoju kreditnu sposobnost, ali i da znaju do kog iznosa mogu da dobiju kredit. Takođe, važno je proveriti da li imaju bilo kakvu zabeležbu u kreditnim biroima u smislu kašnjenja ili duga, jer to može uticati na proces odobravanja kredita. Kupci i prodavci treba da se informišu i o stanju nepokretnosti koju žele da kupe – da li je čista, bez bilo kakvih tereta ili kredita,“ objašnjava Kasabašić.

„Ja nemam u vidu da li je čovek imao neko prethodno kreditno zaduženje ili da li je kreditno sposoban. Uvek je to nesigurno dok banka ne odobri kredit i ne pozove klijenta da potpiše ugovor. U tom procesu, uz stručnost agenta za nekretnine, kupci će biti vođeni kroz svaki korak – agent će im reći šta tačno treba da urade, šta da provere i koja je najbitnija stavka za banku. To podrazumeva da kupac mora biti siguran da cena kvadrata odgovara tržišnim uslovima i da je kreditno sposoban za dobijanje kredita,“ objašnjava Kasabašić.

„Postoje banke koje su oslobođene određenih naknada, kao što su javnobeležničke takse ili takse za izdavanje izvod iz lista nepokretnosti, ali to zavisi od same banke i njenih specifičnih uslova. Osim toga, trošak samog kredita može zavisiti i od toga da li banka naplaćuje određene takse ili ne“, pojašnjava Kasabašić.

Kredit možeš realizovati ako si zaposlen na neodređeno vreme, ali i ako si zaposlen na određeno ili nezaposlen, uz garanciju (jemstvo) člana porodice.

Subvencionisana fiksna kamatna stopa u prvih 6 godina iznosi 1,50% na godišnjem nivou, a nakon toga, kamatna stopa je promenljiva i iznosi 2.00 pp + 3m Euribor (EKS je 3,60%).

Učešće je minimum 1% od kupoprodajne vrednosti nekretnine. Procenat učešća može biti i veći, na tvoj zahtev.

Period otplate kredita je do 40 godina (prilikom otplate poslednje rate kredita ne možeš biti stariji od 70 godina).

Možeš koristiti grejs period do 12 meseci od momenta puštanja kredita u tečaj, sa mesečnim plaćanjem kamate.

Ne plaćaš troškove naknade za obradu zahteva, upis hipoteke, izdavanje lista nepokretnosti i za overu založne izjave.

Kredit možeš prevremeno da otplatiš, delimično ili u potpunosti, i to bez naknade.

Ovaj program namenjen je mladima od 20 do 35 godina, za kupovinu prve nepokretnosti, a maksimalan iznos kredita koji može biti odobren je 100.000 evra. Maksimalna cena nepokretnosti za koju banka odobrava kredit može biti do 150.000 evra.