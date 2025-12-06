Slušaj vest

Đovani - Đani Anjeli (1921-2003) bio je najuticajniji italijanski industrijalac 20. veka, oličenje stila, moći i hedonizma. Kao dugogodišnji šef FIAT-a, pretvorio je kompaniju u globalnog giganta i postao simbol Italije isto koliko i njene slavne modne kuće ili fudbalski klubovi.

Ali ništa manje fascinantan nije njegov privatni život - pun strasti, romansi, tragedija i legendi.

Mladost, uspeh i mit koji se gradio

Rođen je u Torinu u porodici koja je već tada bila simbol italijanske industrijske aristokratije. Od malih nogu odgajan je za lidera FIAT-a, ali je istovremeno odrastao u okruženju luksuza, dobrog ukusa i društvene elite. Nakon služenja u vojsci i avantura u doba rata, postaje poznat po neponovljivom modnom stilu, ljubavi prema brzim automobilima i jahtama, sposobnosti da spoji politiku, industriju i društvene elite, harizmi zbog koje su ga mediji nazivali "L’Avvocato” (Advokat).

Bio je čovek koji je u isto veče mogao da večera sa političarima, igra tenis sa zvezdama i zabavlja holivudsku divu.

Njegova supruga bila je Marela Karaćulo di Kastanjeto (1927-2019), a venčali su se 1953. godine. Marela je bila aristokratkinja, slikar, fotograf, ikona stila i bliska prijateljica Džeki Kenedi. Zajedno su imali dvoje dece, Edoardo Anjeli, koji je tragično preminuo 2000. godine, i Margerita Anjeli, naslednica porodične imperije.

Marela je bila Anjelijev stabilan oslonac, iako je njen suprug tokom braka imao brojne ljubavne epizode. Uprkos svemu, ostala mu je najodaniji pratilac do smrti.

Ljubavne veze

Anjelijeva najveća ljubav bila je Pamela Čerčil Hariman. Najpoznatija njegova romansa, koja je trajala još dok je Pamela bila supruga Randolfa Čerčila, sina Vinstona Čerčila. Njihova veza bila je strastvena, duga, burna i javna. Pamela ga je opisala kao "najmoćnijeg i najopojnijeg muškarca svog vremena". Ostavio ju je bez objašnjenja - čim je upoznao Marelu.

Priče kažu da je Anjelijev emotivni ideal bila Anuška Branko, poznata i pod imenima Anuška Behrens, odnosno Džeki Roan. Bila je jedna od njegovih velikih ljubavi. Bila je manekenka, aristokratskog porekla, nenametljive lepote i hladne elegancije. Prema mnogim biografima, ona je bila žena koja ga je najdublje emotivno obeležila. Njihova veza nije imala formalnu potvrdu, ali brojni prijatelji su tvrdili da je bio istinski zaljubljen u nju.

Džeki Kenedi i Džon Kenedi Foto: Profimedia

Anjeli je bio svetski poznati plejboj, čovek koji je od Džeki Kenedi napravio tek jednu od svojih mnogobrojnih ljubavnica.

Kad je reč o holivudskoj romansi, mesto u njegovom srcu navodno je zauzela Anita Ekberg, prelepa švedska glumica iz kultnog filma "La Dolce Vita". Italijanski mediji decenijama su pisali da su Anjeli i Anita bili ljubavnici u ranim 1960-im. Nikada nije potvrđeno, ali je ostalo kao jedna od najčuvenijih legendi italijanske džet-set scene.

Na spisku navodnih ljubavnica našla se i Karla Bruni. U trenutku kada je Karla tek postajala model i kasnije muzičarka, italijanski tabloidi povezivali su je sa Anjelijem. Većina izvora smatra da je reč o površnoj epizodi iz njegovog poznog života.

Da nije bio imun na manekenke svedoči i Benedeta Barzini, ikona italijanske mode. Bila je čuvena manekenka, feministkinja i muza Endija Vorhola. Imali su kratku, ali intenzivnu vezu tokom 60-ih.

Ostale društvene veze

Mada se radi o prijateljstvima, ne o romantičnim vezama, Anjeli je bio deo ekskluzivnog kosmopolitskog društva koje je oblikovalo globalnu kulturu.

Njegove žurke i večere u Njujorku i Parizu bile su mesto gde su se susretali aristokratija, glumci, političari, slikari i modni kreatori, a njegov privatni život bio je gotovo preslikan iz epohe “Dolce Vita”.

Đani Anjeli bio je blizak i sa Josipom Brozom Titom Foto: Printscreen/Facebook/ZastavaAutomobil

Nama je posebno zanimljivo i poznanstvo sa Josipom Brozom Titom, s kojim je bio u bliskim odnosima, a zajedno su delili mnoga interesovanja.

Životne tragedije

Upoznavanje Anjelijeve intime ne bi bilo potpuno bez uvida u tragedije koje su mu obeležile život.

Smrt sina Edoarda 2000. bila je verovatno i najveća od njih. Edoardo je vodio težak život, povremeno izolovan od porodice, a smrt mu je zvanično okarakterisana kao samoubistvo. Ovo je uništilo Đanija, a u nekoliko intervjua, porodica je priznala da je to bila rana koja se nikad nije zatvorila.

Nažalost, to nije bila jedina užasna epizoda. Smrt brata Đorđa, koji je bio porodični favorit FIAT-a dodatno ga je gurnula u vode preuzimanja punog vođstva kompanije.

Poslednje godine i nasleđe

Anjeli je do poslednjeg dana ostao oličenje stila. Nosio je sat preko manžetne, odela šivena po meri, luksuzne cipele, ali i zavodnički osmeh koji je obožavao ceo svet. Umro je 2003. godine u Torinu. Njegová zaostavština je impozantna - FIAT je pretvoren u globalni brend, Fudbalski klub Juventus je i dan danas simbol porodice Anjeli, a nemerljiv je i politički uticaj širom Evrope. I danas, ime Đanija Anjelija izaziva jednaku fascinaciju - spoj moći, tragedije i besprekornog šarma.