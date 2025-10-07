Slušaj vest

Ministarstvo privrede raspisalo je novi konkurs podrške ženskom preduzetništvu s ciljem, kako su naveli da se ohrabre i podrže žene na putu preduzetničkog uspeha, odnosno da im se omogući pristup finansijskim sredstvima, ali i dodatnoj savetodavnoj i tehničkoj podršci kako bi one svoje ideje pretvorile u stabilne i održive poslovne poduhvate.

Ko može da se prijavi?

Kako je objavljeno, za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2025. godini opredeljeno je ukupno 70 miliona dinara bespovratnih sredstava, a preostali iznos investicionog ulaganja privrednih društava i preduzetnica finansiraće se iz sopstvenih sredstava korisnika ili iz kredita Fonda za razvoj Srbije.

Pravo da se prijave na raspisani Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda za razvoj imaju preduzetnice, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre (APR) čiji je osnivač, zakonski zastupnik, ostali zastupnik i poslovođa žena, a u privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo, koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50 odsto.

Bespovratna sredstva

Privredni subjekti koji ispune uslove mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 50 odsto vrednosti ulaganja, a najviše 1,5 miliona dinara.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz sopstvenih sredstava korisnika ili iz kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate do pet godina, u okviru kojeg je grejs period do jedne godine i kamatna stopa u skladu sa Programom Fonda važećim na dan raspisivanja Javnog poziva, odnosno od 1,5 odsto godišnje uz garanciju banke ili 2,5 odsto uz ostala sredstva obezbeđenja i uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava, odnosno bespovratna plus kreditna ili sopstvena sredstva, po zahtevu ne može biti manji od 400.000 dinara, niti veći od tri miliona dinara.

U pozivu je navedeno i da ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog programa obuhvataju kupovinu mašina, opreme, alata, nove računarske opreme, softverske licence, kao i vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja su u funkciji obavljanja delatnosti i služe za prevoz opreme za rad, sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga.

Mogu se finansirati i tekuće održavanje ili adaptacija poslovnog i proizvodnog prostora do iznosa od 1,5 miliona dinara, a operativni troškovi mogu da učestvuju najviše do 25 odsto u strukturi ukupnog ulaganja.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. aprila 2026.