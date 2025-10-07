Slušaj vest

Ministarstvo privrede raspisalo je novi konkurs podrške ženskom preduzetništvu s ciljem, kako su naveli da se ohrabre i podrže žene na putu preduzetničkog uspeha, odnosno da im se omogući pristup finansijskim sredstvima, ali i dodatnoj savetodavnoj i tehničkoj podršci kako bi one svoje ideje pretvorile u stabilne i održive poslovne poduhvate.

Ko može da se prijavi?

Kako je objavljeno, za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2025. godini opredeljeno je ukupno 70 miliona dinara bespovratnih sredstava, a preostali iznos investicionog ulaganja privrednih društava i preduzetnica finansiraće se iz sopstvenih sredstava korisnika ili iz kredita Fonda za razvoj Srbije.

Pravo da se prijave na raspisani Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda za razvoj imaju preduzetnice, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre (APR) čiji je osnivač, zakonski zastupnik, ostali zastupnik i poslovođa žena, a u privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo, koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50 odsto.

Bespovratna sredstva

Privredni subjekti koji ispune uslove mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 50 odsto vrednosti ulaganja, a najviše 1,5 miliona dinara.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz sopstvenih sredstava korisnika ili iz kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate do pet godina, u okviru kojeg je grejs period do jedne godine i kamatna stopa u skladu sa Programom Fonda važećim na dan raspisivanja Javnog poziva, odnosno od 1,5 odsto godišnje uz garanciju banke ili 2,5 odsto uz ostala sredstva obezbeđenja i uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava, odnosno bespovratna plus kreditna ili sopstvena sredstva, po zahtevu ne može biti manji od 400.000 dinara, niti veći od tri miliona dinara.

U pozivu je navedeno i da ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog programa obuhvataju kupovinu mašina, opreme, alata, nove računarske opreme, softverske licence, kao i vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja su u funkciji obavljanja delatnosti i služe za prevoz opreme za rad, sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga.

Mogu se finansirati i tekuće održavanje ili adaptacija poslovnog i proizvodnog prostora do iznosa od 1,5 miliona dinara, a operativni troškovi mogu da učestvuju najviše do 25 odsto u strukturi ukupnog ulaganja.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. aprila 2026.

Kurir Biznis/Telegraf 

Ne propustiteNovčanikŽENAMA SA DOBROM POSLOVNOM IDEJOM DAJU DO 5.000 EVRA! Evo do kada traje prijava i ko ima pravo da učestvuje
bebi-oprema-jagodina-online-872x1160.jpg
NovčanikMALIM RADIONICAMA DO 300.000 DINARA! Država daje bespovratna sredstva za očuvanje tradicionalnih delatnosti
Obućar popravlja cipelu
NovčanikDRŽAVA PONOVO DREŠI KESU! Evo ko ima pravo da se prijavi za 500.000 dinara bespovratnih sredstava
subvencije-za-zamenu-stolarije-shutterstock-406911157-shutterstock-790466950.jpg
NovčanikPOMOĆ DRŽAVE ZA ŽENE IZ SRBIJE! I DO 500.000 DINARA BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Evo ko ima pravo da konkuriše
novčanice od 2.000 dinara u novčaniku