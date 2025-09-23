Slušaj vest

Vlada Srbije usvojila je novi Program podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti za 2025. godinu, čiji je cilj očuvanje tradicije i jačanje malih preduzetnika koji se bave ovim specifičnim delatnostima.

Za ove namene iz budžeta je izdvojeno 20 miliona dinara, a sredstva će biti dodeljena kao bespovratne subvencije, namenjene unapređenju rada i podizanju konkurentnosti zanatlija.

Program je deo šireg paketa podrške preduzetništvu koji se finansira iz Ministarstva privrede, a u okviru ukupnih 135 miliona dinara predviđenih za razvoj konkurentnosti domaće privrede u 2025. godini. Kako se navodi u dokumentu, sredstva iz ovog programa smatraju se za „de minimis“ pomoć, što znači da su namenjena malim privrednicima i ne podležu prinudnoj naplati.

Ova pomoć, namenjena očuvanju tradicije i unapređenju malih radionica, kreće se od 80.000 do 300.000 dinara, i dodeljuje se u visini 100 odsto nabavne vrednosti opreme ili repromaterijala, uključujući PDV.

Novac se odobrava isključivo na osnovu predračuna koji ne sme biti stariji od dana objave javnog poziva. Ako ukupna vrednost opreme premašuje 300.000 dinara razliku snosi sam korisnik i o tome dostavlja dokaz.

Podrška je usmerena na one koji čuvaju i neguju stare i umetničke zanate – od obućara i krojača, preko drvodelja i grnčara, do tradicionalnih tkača, zlatara i drugih zanatlija, kao i na poslove domaće radinosti, definisane pravilnikom iz 2012. godine. Svi koji imaju sertifikat da obavljaju neku od ovih delatnosti moći će da konkurišu za sredstva.

Za šta se može dobiti podrška?

Sredstva su, pre svega, namenjena za kupovinu nove opreme, poput mašina, alata ili druge opreme koja se koristi u proizvodnom procesu. Oprema mora da bude profesionalna i da se koristi isključivo u svrhu obavljanja zanatske delatnosti. Druga ključna namena sredstava je nabavka repromaterijala – sirovina i poluproizvoda potrebnih za izradu finalnih proizvoda.

Međutim, program propisuje i ograničenja. Novac se ne može koristiti za troškove transporta, carine, špedicije, bankarske provizije, obuke, kao ni za kupovinu opreme od fizičkih lica (osim ako je reč o registrovanom preduzetniku). Takođe, sredstva nisu namenjena za remont, servisiranje ili rekonstrukciju postojeće opreme.

Pravo da konkurišu imaju privredni subjekti koji poseduju sertifikat o obavljanju starih i umetničkih zanata ili domaće radinosti, izdat od Ministarstva privrede. To podrazumeva mikro i mala pravna lica (preduzeća ili zadruge registrovane do kraja 2024. godine), kao i preduzetnike registrovane u APR-u do istog roka.

Konkursni uslovi zahtevaju da prijavljeni subjekti budu aktivni, da imaju izmirene sve obaveze prema državi, da im računi nisu blokirani, kao i da nisu primili pomoć iz drugih izvora koja bi, zajedno sa novim sredstvima, premašila limit od 300.000 evra u poslednje tri godine. Takođe, preduzeća u stečaju, likvidaciji ili ona koja se nalaze u poteškoćama – biće automatski isključena.

Pristigle prijave biće ocenjivane po kriterijumima kao što su: koliko subvencija doprinosi konkurentnosti (do 30 poena), koliko pomaže očuvanju kulturnog nasleđa i tradicije (do 30 poena), njen društveni značaj (do 20 poena), kao i uticaj na proširenje poslovanja (do 20 poena). Na osnovu rangiranja, ministar donosi konačne odluke o dodeli ili odbijanju sredstava.

Sa izabranim korisnicima zaključuju se ugovori, a sredstva se isplaćuju tek nakon što preduzetnik ili firma dostave potrebne menice kao sredstvo obezbeđenja. Ako korisnik učestvuje sopstvenim sredstvima, prvo mora sam da uplati svoj deo, a zatim Ministarstvo isplaćuje subvenciju.

Obaveze korisnika uključuju da sredstva koriste isključivo u predviđene svrhe, da kupovinu realizuju najkasnije do 31. marta 2026. godine, kao i da radionice i kupljena oprema budu dostupni za nadzor tokom godinu dana od potpisivanja ugovora.

Do 15. aprila 2026. korisnici su dužni da dostave Ministarstvu izveštaje sa fakturama, bankarskim izvodima i fotografijama opreme ili repromaterijala. Ukoliko se ustanovi nepravilnost ugovor se raskida, sredstva se vraćaju, a u slučaju odbijanja povraćaja aktiviraju se menice.