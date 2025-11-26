Slušaj vest

U okviru koncepta „Wine & Play“ (Vino i igra) hiljade ljubitelja vina, gastronomije i kulture uživalo je u vođenim degustacijama, interaktivnim igrama ukusa i novim načinima povezivanja vina i hrane, uz atmosferu koja je mnogima pružila potpuno drugačiji pogled na domaću vinsku scenu.

Protekla četiri dana donela su sve ono što vinsku kulturu čini živom, od istraživanja autohtonih sorti, preko razgovora sa stručnjacima, do učenja kako se pojedini vinski stilovi menjaju kroz vreme. U Ekspo Plejgraundu predstavljen je moderan, dinamičan pristup koji je pokazao koliko Srbija ima da ponudi svetskoj publici i koliko je vinski turizam postao važan deo njenog gastronomskog identiteta.

Obeležavanje manifestacije koja je već prepoznata kao jedna od najprestižnijih u regionu pokazalo je kako se misija Ekspa 2027 realizuje kroz promociju tradicije, gastronomije i kreativnosti. U okviru „Wine & Play“ programa, posetioci su imali priliku da isprobaju autohtone sorte i otkriju kako se ukusi prirodno uparuju sa hranom - iskustvo koje je mnoge inspirisalo da vinsku kulturu sagledaju na nov način.

Foto: Dragan Kujundžić

Poseban deo programa bile su i edukativne radionice „Vinske priče“. U nedelju je Petar Prokić, glavni somelijer restorana Salon 1905, kroz predavanje „Кratka istorija vinarstva u Srbiji“ vodio posetioce kroz razvoj domaćeg vinarstva, od najranijih vinograda u rimsko doba i manastirskih podruma, do savremenih vinarija koje postavljaju nove standarde u regionu. Posetioci su imali priliku da čuju da su još srednjovekovni vladari prepoznavali vino kao deo državničkog identiteta, kao i da su prve vinske mape Srbije nastale u 19. veku, svedočeći o duboko ukorenjenoj vinskoj kulturi.

Foto: Dragan Kujundžić

Dan kasnije, u ponedeljak, vinariju Janko predstavio je Dragan Vasić kroz izuzetno posećenu radionicu „Sve što ste želeli da znate o Smederevki i više“. Posetioci su imali priliku da čuju manje poznate činjenice o jednoj od najstarijih srpskih sorti, da je u antici bila cenjena po svežini i lakoći, da je u prošlom veku dominirala tržištem kao „vino za svaki dan“, ali i da današnje vinarije od nje stvaraju moderne stilove koji iznenađuju kompleksnošću, mineralnošću i potencijalom za sazrevanje.

Foto: Dragan Kujundžić

Od svog prvog izdanja 2022. godine, „Wine Vision by Open Balkan“ izrastao je u jedan od vodećih vinskih događaja regiona, privukavši više od 600 izlagača iz 34 zemlje.

Ovogodišnje izdanje, uz podršku Ekspa 2027, donelo je još raznovrsniji program i sadržaje prilagođene svim generacijama, potvrđujući da Srbija ima sve uslove da bude važan igrač na vinskoj turističkoj mapi Evrope.