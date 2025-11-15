Slušaj vest

Strip je umetnost u kojoj crtež postaje reč, a humor način razmišljanja. Od prvih ilustrovanih priča s kraja 19. veka do savremenih grafičkih romana, strip i karikatura ostali su najslikovitiji načini da se ispriča svet oko nas. Upravo tu magiju stvaranja dočarala je radionica „Strip i karikatura“, održana 14. i 15. novembra u Ekspo 2027 Plejgraundu, u Hali 5 Beogradskog sajma, u organizaciji Dečjeg kulturnog centra Beograd.

Foto: Dragan Kujundžić

Tokom dva dana, u posebnim terminima za decu, polaznici su zakoračili u svet linija koje govore i likova koji oživljavaju maštom. Kroz proces stvaranja, od ideje do završenog crteža, otkrivali su kako se gradi priča kroz kadar, kako se rasporedom likova i prostora stvaraju pokret, emocija i dijalog.Uz vođstvo umetnika i pedagoga, naučili su osnove stripa kao izraza, od prvih linija i proporcija do oblikovanja prepoznatljivih likova i sopstvenih heroja.

Poseban deo radionice bio je posvećen karikaturi, umetnosti koja jednim potezom ume da kaže više nego stranica teksta. Kroz igru posmatranja i crtanja, učesnici su učili kako da uhvate karakter, izraz i gest, da u jednom licu prepoznaju priču, a u grimasi poruku.

Foto: Dragan Kujundžić

Shvatili su da je dobra karikatura više od šale: ona je ogledalo društva, emocija i vremena u kojem živimo. U okviru radionice otkrivene su i zanimljivosti iz istorije ove umetnosti, od prvih junaka kao što su Miki Maus i Supermen, koji su krajem tridesetih godina prošlog veka započeli „zlatno doba“ stripa, do savremenih grafičkih romana koji spajaju umetnost, humor i društvenu kritiku.

Posebno je zanimljiva bila priča o prvom srpskom stripu „Veseli četverac“, objavljenom 1935. godine u časopisu Mika Miš, koji se smatra početkom domaće strip-scene i svojevrsnim odgovorom na američke junake tog vremena.

Foto: Dragan Kujundžić

Polaznici su saznali i da je Beograd jedan od retkih evropskih gradova sa sopstvenom školom stripa, koja već više od dve decenije neguje nove generacije autora. Kroz te priče i primere, učesnici su otkrili da su strip i karikatura više od linije i šale – to su ogledala društva, humora i vremena u kojem živimo.

Radionica je završena izložbom radova na kojoj su deca predstavila svoje mini-stripove i karikature, dok će najkreativniji radovi tokom novembra biti izloženi u prostoru Plejgraunda.