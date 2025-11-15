Slušaj vest

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), Aleksandar Seničić, rekao je danas da su gužve na granicama, koje su nastale primenom novog sistema ulazno-izlazne kontrole Evropske unije, bile očekivane, ali da je njihov obim premašio sva predviđanja.

"Ono što smo pominjali kada smo počeli da uopšte pričamo o uvođenju EES sistema, jeste da moramo imati u vidu to koliko su pre svega policajci obučeni na graničnim prelazima, koliko će sam sistem tehnički da funkcioniše, sve su to stvari koje smo mogli da pretpostavimo da će se dešavati, bilo je tu čak i pitanja šta ćemo da radimo kad padne sistem nekog trenutka, da li će se zatvoriti granica", rekao je Seničić.

Foto: Printscreen/RTS

On je kazao za Prvu da su i ranijih godina, tokom praznika i pojačanog saobraćaja, na mađarskoj granici zabeležena višesatna zadržavanja, ali da je sada novi elektronski sistem dodatno usporio procedure.

"Nismo mogli da zamislimo da će situacija biti ovoliko haotična, da će se na granici čekati 10, 12, pa i 15 sati. Očekivali smo gužve, ali ne u ovolikom obimu", rekao je Seničić.

On je objasnio da novi sistem podrazumeva provere i prilikom izlaska iz Evropske unije, zbog čega putnici sada moraju da čekaju u oba smera.

"Kada se jednom registrujete, sistem beleži datum ulaska, ali da bi zabeležio i datum izlaska, mora da se obavi nova kontrola. To znači čekanje i pri povratku", pojasnio je on.

Foto: RINA

Seničić je dodao da bi kontrole u povratku trebalo da traju do 30 sekundi, međutim da su u praksi zadržavanja na graničnom prelazu Horgoš bila velika i za putnike koji se vraćaju.

On je naveo da su turističke i putničke organizacije već slale primedbe i žalbe Evropskoj komisiji, ali da odgovora još nema.

"Izgleda da Evropska unija po svaku cenu želi da ovaj sistem - EES (u potpunosti) profunkcioniše do aprila sledeće godine, bez obzira na gužve i moguće odustajanje putnika od putovanja", rekao je.

Govoreći o problemima profesionalnih vozača, Seničić je istakao da uvođenje EES sistema za njih predstavlja značajan problem i istakao da bi uvođenje tzv. "zelenih traka" za prevoznike na graničnim prelazima pomoglo da se smanji čekanje i troškovi.

Kako je dodao, YUTA je ranije predlagala Evropskoj komisiji da se omogući registracija putnika na punktovima van graničnih prlelaza kako bi se smanjile gužve na granicama, ali taj predlog nije prihvaćen.

"Mi smo predlagali sve vreme EU, da nam se dozvoli da možemo taj softver da instaliramo po velikim gradovima na nekim kontrolisanim lokacijama, bez obzira gde su one, da li su u MUP-u ili se, na primer, nalaze u tržnim centrima, da ljudi kada obavljaju neke druge poslove u gradu mogu da dođu do tog aparata, da se registruju, da bi ti podaci već postojali u nekom serveru kad dođu na granicu. Međutim, nismo dobili nikakav odgovor", rekao je Seničić.

Uvođenje EES sistema počelo je 12. oktobra a sistem će se implementirati postepeno na graničnim prelazima EU zemalja sve do pune primene koja se očekuje u aprilu 2026. godine.