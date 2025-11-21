Slušaj vest

Danas smo na trećoj regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana „Building futures“ u Ložionici, gde smo imali priliku da čujemo zanimljiva razmišljanja o trenutnom stanju stvari u ekonomskoj sferi u Srbiji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kako biste opisali trenutno stanje ekonomskih odnosa između naše dve zemlje?

Ekonomski odnosi između Ujedinjenog Kraljevstva i Srbije u ovom trenutku su, rekao bih, dobri, ali ima dosta potencijala da budu još bolji. Gledajte, pratio sam šta se dešava, naročito tokom prethodne godine, kao novi predsednik Britansko-srpske privredne komore, i ponosan sam što imam tu ulogu. Vidim prostor za saradnju između malih i srednjih preduzeća, kao i većih kompanija – odnosi se već dugo grade, ali naš cilj je da ih sada zaista ubrzamo, posebno u oblastima kao što su tehnologija, zelena energija i infrastruktura.

Postoje ogromne mogućnosti za državna ulaganja i uključivanje privatnog sektora, u ovim oblastima, za obe zemlje da rade zajedno. I mislim da upravo to pokušavamo da postignemo, posebno kroz događaje poput današnjeg. Ovaj samit fokusira se na ceo region Zapadnog Balkana, ali i posebno na ono što se dešava u odnosima između Ujedinjenog Kraljevstva i Srbije.

Za manje od dve godine imaćemo Ekspo 2027 u Beogradu, događaj koji će okupiti 127 zemalja na jednom mestu i koji će, bez ikakve sumnje, generisati značajne poslovne prilike - od novih trgovinskih partnerstava i novih investicionih tokova do transfera tehnologija.

U tom smislu, da li smatrate da Ekspo 2027 ima potencijal da preoblikuje ekonomski pejzaž Srbije i čitavog regiona?

Ne samo da Ekspo 2027 ima potencijal da preoblikuje ekonomsku sliku Srbije – on to već čini. To je upravo ono što је sjajno kod ovako velikih međunarodnih događaja. Imao sam tu sreću da još davno učestvujem u pripremama za Olimpijske igre u Londonu 2012. godine. Ali nije deset nedelja, deset dana Olimpiskih Igara bilo ono što ga je stvorilo. Presudan je bio period pripreme - izgradnja infrastrukture, unapređenje transportnih veza, razvoj istočnog Londona. Sve te stvari koje se dešavaju pre održavanja velikih događaja stvaraju nasleđe – nasleđe objekata i investicija koje nastavljaju da donose korist i godinama kasnije, i u ovom slučaju građanima Srbije. Tako da, Ekspo 2027 nije samo događaj sa potencijalom – on se već ostvaruje, već isporučuje rezultate, i potpuno sam siguran da će u naredne dve godine doneti još mnogo toga.

Foto: EXPO 2027

Zanimljivo je da je upravo London grad u kome je 1851. godine započeta tradicija međunarodnih izložbi, kada je Britanska prestonica bila domaćin prve svetske izložbe. A za samo dve godine, kao što smo rekli, i Beograd će imati priliku da postane mesto gde će se okupiti ceo svet.

Da li verujete da Srbija i Beograd, kao njen glavni grad, mogu stajati rame uz rame sa prethodnim domaćinima Ekspa — poput Londona, nekada Pariza, a u novije vreme Milana, Astane i Dubaija — i stvoriti platformu na kojoj će svet predstaviti svoje inovacije?

Apsolutno! Srbija i grad Beograd zauzimaju globalnu poziciju time što realizuju Ekspo 2027. Mislim da čitav region, a u ovom trenutku sada Srbija i Beograd, treba da imaju ogromno samopouzdanje u vezi sa onim što dolazi. Ovo je prilika da ova zemlja pokaže svetu svoju kulturu, kreativnost, inovacije. Srbija ima izvanrednu istoriju, ne zaboravimo to, i ovo je prilika da ispričate tu priču svetu. Prigrabite tu priliku, učinite je potpuno svojom - i siguran sam da će Ekspo biti ogroman uspeh. Ali ne samo to: dugoročno nasleđe, atraktivnost biznisa, investicija, preduzetništva - sve to već počinje da se vidi. Ekspo 2027 će samo dodatno ubrzati taj proces za budućnost.

Znamo da ste lično bili uključeni u brojne strateške inicijative u Ujedinjenom Kraljevstvu, među kojima je i čuvena londonska Oyster kartica, koja je transformisala transportni sistem Londona.

Šta mislite, na koji način Ekspo 2027, kao jedinstveno okruženje u kojem ćemo imati više od 127 zemalja sveta na jednom mestu, može postati prostor za razmenu informacija i znanja, ali i inspiraciju za slična inovativna i rešenja koja u središte stavljaju građane?

Foto: Promo

Pogledajte, Ekspoi, Olimpijske igre, velike konferencije – svi oni su sjajni, jer okupljaju ljude. Ali ono što je zaista ključno jeste ono što ostaje iza njih, ono što zaista radite. Tačno je, imao sam sreću da radim na projektima kao što su uvođenje Oyster kartice, zatim veliki posao oko realizacije železničkog projekta, danas Elizabet linije metroa u Londonu, pa čak i na programu javnih bicikala, koje mnogi u gradu s ljubavlju zovu „Boris bicikli“. To su bili izazovni projekti, na različite načine.

Ono što su ostavili jeste nasleđe koje ljudi koriste, zbog kojeg se osećaju vrednim i kroz koje mogu da osete da se desilo nešto što je poboljšalo njihove živote. Da, Ekspo, već možemo da vidimo razvoj područja, zemljišta, zgrada, već sada se vidi razvoj. Video sam „master plan“ za auditorijume i kompletnu infrastrukturu, proširenje autoputeva, železničkih linija. Upravo će te stvari biti važne ljudima u godinama koje dolaze, jer će svakodnevno koristiti te usluge kao deo nasleđa Ekspa.

I to je ono najlepše kod ovakvih događaja: oni istinski poboljšavaju kvalitet života ljudi u budućnosti.

Ekspo 2027 je organizovan pod jedinstvenom temom „Igraj za čovečanstvo“, ali istovremeno nosi i veoma duboku poslovnu dimenziju. Tokom 93 dana trajanja događaja očekuje se više od 8.000 događaja, a biće otvoren i veliki broj prilika za međunarodnu trgovinu i investicije.

Kakve prilike, po vašem mišljenju, ovo stvara za kompanije iz UK i Srbije? I imate li neki savet koji biste uputili domaćim kompanijama?

Pogledajte, kada imate Ekspo, 8.000 događaja u 93 dana, u toj razmeri koja okuplja ljude iz celog sveta – onda govorimo o povezivanju. Svi pričamo o umrežavanju, ali ovo je, bukvalno, „super-duper“ događaj za umrežavanje. Ovo je mesto gde želite da dođete i sretnete ljude, razgovarate o poslovima, predstavite šta nudite, pokažete inovacije, upoznate klijente, kupce, kompanije, i izgradite partnerstva od poverenja.

Upravo takvu, ubrzanu, turbo mogućnost Ekspo pruža. I zato bih svima poručio: budite proaktivni. Ne čekajte. Ne čekajte da vas neko uvede ili predstavi. Dođite, ponesite svoje vizitkarte, svoju tehnologiju, svoju efikasnost— i povežite se kako biste zaista pokrenuli stvari.

Nedavno je objavljeno da će uz Ekspo, 2027. i GITEX AI Samit doći u Srbiju, dajući joj potvrdu kao jednoj od novih globalnih centara za tehnologije i inovacije.

Koje prilike ovo otvara za Srbiju i njen tehnološki ekosistem i njeno šire pozicioniranje na međunarodnoj tehnološkoj mapi?

Vidite, ako bih mislio da će Ekspo bilo gde 2027. године biti sjajan, onda je to u spoju sa GITEX-om, а bio sam u Dubaiju pre samo par nedelja kada je i zvanično objavljeno da će se isto desiti i u Srbiji. GITEX je najveći tehnološki događaj na svetu. Kada vidite njegovu razmeru, raznovrsnost inovacija, viziju budućnosti, energiju – to je zaista kao nastup svetskih rok zvezda, a sada će se to dogoditi upravo ovde, u Srbiji. To je neverovatno.

Taj talas uzbuđenja, inovacija koje postaju vidljive svima – bilo da govorimo o najnovijim dostignućima u robotici, dronovima, letećim automobilima ili nečemu sasvim novom – sve to je deo GITEX-a. Biće deo i GITEX-a u Srbiji, a biće i deo Ekspa 2027. I mislim da je to izuzetno uzbudljivo, još jedan dokaz da se Srbija nalazi na svetskoj pozornici, da pokazuje globalno vodeće tehnologije i donosi inspiraciju i uzbuđenje ljudima.

Da li vidite UK na GITEX samitu u Srbiji?

-Nadam se. Znate, sve zemlje, sve kompanije žele da budu deo ovakvih prilika. Zato verujem da želimo da vidimo i Ujedinjeno Kraljevstvo uključeno.