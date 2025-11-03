Slušaj vest

U okviru nacionalne kampanje „Čitaj za čovečanstvo“, juče je u Ekspo 2027 Plejgraundu održana promocija priče o iluminacijama „Miroslavljevog jevanđelja“ kroz program „Tradicija tkana mastilom i zlatom“, koji je najmlađima na kreativan i zanimljiv način približio jedno od najdragocenijih dela srpske kulturne baštine.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Kroz igru, crtanje, kaligrafiju i razgovor, deca su istraživala kako su pre više od osam vekova nastajale knjige i kako je izgledao svet starih manastirskih dijaka – monaha koji su pažljivo ispisivali i ukrašavali svaku stranicu. Gledajući repliku „Miroslavljevog jevanđelja“ sa zlatnim slovima i ornamentima, najmlađi su otkrivali kako su pisane prve stranice srpske književnosti i koliko je svaka reč nekada bila dragocena.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic



Vođeni idejom da i sami postanu čuvari pisane reči, učesnici su kroz kreativnu radionicu ispisivali svoje inicijale, ukrašavali ih zlatnim flomasterima, ornamentima i biljnim motivima, i tako oživeli duh srednjovekovnih prepisivača. Njihovi radovi su potom izloženi u malom umetničkom kutku koji je simbolično spojio prošlost i sadašnjost: drevne stranice rukopisa i dečju maštu novog doba.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Program „Tradicija tkana mastilom i zlatom“ je pokazao da je čitanje čin koji nas povezuje sa znanjem i vrednostima koje traju vekovima. Baš kao što su dijaci svojim rukopisima čuvali duhovno i kulturno nasleđe, tako i današnje generacije čitanjem grade temelje boljeg sveta. Tu ideju nosi i kampanja „Čitaj za čovečanstvo“, koju je pokrenula kompanija EHRO 2027 d.o.o. Beograd, inspirisana Međunarodnim beogradskim sajmom knjiga. Za svakih 27 sati kolektivnog čitanja u Ekspo 2027 Plejgraundu biće posađeno jedno drvo u budućem Ekspo parku, kao simbol rasta, trajanja i zajedništva. Na taj način, svako pročitano slovo postaje delo dobrote, a svaka stranica korak ka zelenijem, boljem svetu.