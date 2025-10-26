Slušaj vest

Put oko sveta je mnogima neostvarena želja. Iako sada postoje brojni aranžmani koji nude tu mogućnost, otputovati na duži vremenski period je veoma komplikovano i zahteva dobru organizaciju, odsustvo sa posla, a o novcu da i ne govorimo. Specijalizovana izložba Ekspo 2027 pojednostavljuje stvari, jer doslovno dovodi svet u Srbiju.

Posetioci će u bilo kom trenutku tokom 93 izložbena dana moći da „skoknu“ do neke egzotične ili nama geografski daleke destinacije, odnosno da posete štand 125 država koje su za samo nekoliko meseci potvrdile učešće na Ekspu 2027 u Beogradu.

Taj najnoviji broj zemalja učesnica izneo je prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali tokom nedavne radne posete Vašingtonu. "I to je velika čast za nas, velika naša razvojna šansa", poručio je Mali i dodao je da će Ekspo Beograd 2027 biti „najmasovnija specijalizovana izložba ikada“.

Tome ide u prilog i činjenica da je već sada Ekspo 2027 pretekao Astanu, domaćina prethodne velike međunarodne izložbe održane 2017. Interesovanje je veliko, učesnici sa nestrpljenjem čekaju da predstave svoje paviljone, a očekuje se da će njihov broj rasti u danima koji dolaze. To za posetioce samo znači nova iskustva i putovanja u nove zanimljive predele.

Kulturna razmena je jedno od najvećih aduta Ekspa 2027. Bogat kulturni program je zagarantovan, jer će sve zemlje učesnice predstaviti najbolje što imaju.

Glavna tema je „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, pa će predstaviti svoje tradicionalne igre, plesove, ali umetnost, gastronomiju, lokalne proizvode, sport, arhitekturu i sve ono što čini srž njihove nacije. Svaka zemlja imaće svoj nacionalni dan, parade, manifestacije, čime će naši ljudi dobiti jedinstvenu priliku da pobliže upoznaju i osete jedinstvenu energiju novog podneblja. To je sjajna prilika i za turizam i privredu.

Na primer, ljubitelji egzotike moći će da osete „tropski duh“ na štandu Maldiva ili Sejšela i saznaju više o njihovim plažama i ostrvskom kulturnom nasleđu i načinu života. U tom stilu je nezaobilazan i Madagaskar, biser Indijskog okeana i zemlja baobaba, vanile i zadivljujuće prirode. Vijetnam je čest izbor turista zbog pirinčanih polja, plutajućih pijaca i planinskih pejzaža koji odišu mirom, a građani Srbije i Balkana će moći da se pobliže upoznaju i sa ovom azijskom zemljom. Kad smo Azije, štandovi Kine i Japana, nekih od najstarijih kultura na svetu, obećavaju. Iran i Jermenija, recimo, mogu posetiti oni koje zanima nasleđe drevnog istoka.

Ko više voli Karibe i lepote centralne Amerike, moći će, na primer, da poseti štand Belizea, zemlje u kojoj žive potomci drevnih Maja i mnogi drugi narodi koji daju pečat lokalnoj kulturi. Svako od njih ima svoje tradicionalne plesove, a o kakvim ritmovima se radi, saznajte upravo na Ekspu 2027 u Beogradu.

Afrika će takođe imati svoje predstavnike, na primer, Malavi. Ova zemlja je poznata po istoimenom jezeru, ali i neverovatnim plesovima koji su deo njihovog identiteta. U Malaviju živi više od 10 različitih etničkih grupa, što dovoljno svedoči o bogatstvu i raznovrsnosti kulture ove zemlje. Afrički duh preneće i Burkina Faso, koja se diči plesom sa maskama (među narodima Bva, Nuna, Bobo), plesom warba i plesom petla, tradicionalnim muzičkim instrumentima, ali i ljubavi prema sportu.

Za one koji vole evropsko tlo i „tradicionalne“ destinacije, biće im primamljiva ponuda Španije, Grčke ili Austrije.

Ovde smo simbolično predstavili najupečatljivije učesnike izložbe Ekspo Beograd 2027 i pokazali da se šetnjom kroz paviljon može stići na sve četiri strane sveta.

Da podsetimo, Ekspo 2027 Beograd biće prva međunarodna izložba na Zapadnom Balkanu, za koju se očekuje da će tokom 93 dana trajanja privući više od četiri miliona posetilaca iz Srbije i sveta.