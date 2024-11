- Ono što je značajno primetno, jeste da u Srbiji raste sektor telekomunikacije. Izvoz IT je veoma veliki, što je odlično jer to doprinosi i stabilnosti dinara i jača domaću ekonomiju. Takođe, tu je razvoj novih tehnologija, naročito AI. Sve to zahteva i velike investicije. Mi, naravno, imamo i banku, a te oblasti su povezane, zato nam je sve to zanimljivo - objašnjava Čanji.