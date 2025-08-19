Slušaj vest

Osim medicinskog kadra, raspisani su konkursi za još 12 radnika sledeće struke - za diplomirane pravnike, diplomirane ekonomiste i tehničke radnike, deo na određeno, deo na neodređeno vreme.

Oglas je objavljen 15. avgusta, a rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja.

KC Niš traži specijaliste radiologije, anesteziologije, nuklearne medicine, imunologije, kao i lekare na specijalizaciji iz više oblasti -  anesteziologija, psihijatrija, dečja psihijatrija, fizikalna medicina.

Naime, UKC Nišu potrebna su dva doktora medicine specijaliste radiologije za potrebe Centra za radiologiju, kao i 2 doktora medicine specijaliste anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije, doktor medicine na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

Za potrebe Centra za nuklearnu medicinu raspisuje se oglas za jednog doktora medicine specijaliste nuklearne medicine i doktora medicine na specijalizaciji iz nuklearne medicine.

Potreban je i jedan doktor medicine specijaliste imunologije za potrebe Klinike za hematologiju, alergologiju i kliničku imunologiju, tri doktora medicine na specijalizaciji iz psihijatrije, doktor medicine na specijalizaciji iz dečje i adolescentne psihijatrije za potrebe Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i doktor medicine na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije za potrebe Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Odluku o prijemu doneće v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš Zoran Perišić, na osnovu izveštaja Komisije.

Detalje oglasa za svako od radnih mesta možete pogledati ovde 

Kad je reč o nemedicinskom osoblju - raspisani su oglasi za prijem diplomiranog pravnika i dvoje diplomiranih ekonomista na određeno vreme, potom za dva diplomirana pravnika i diplomiranog ekonomiste na neodređeno vreme, kao i za prijem tri tehnička radnika na određeno i tri tehnička radnika na neodređeno.

