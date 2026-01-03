Slušaj vest

Hladni zimski dani donose klizave kolovoze i promenljive uslove na putu, zbog čega čak i kraće relacije mogu postati zahtevne, ali i rizične. Upravo zato zima je pravo vreme za podsećanje na osnovna pravila bezbedne vožnje.

Pre svega, vozilo mora biti adekvatno pripremljeno za polazak. Potpuno uklanjanje snega i leda sa automobila nije samo zakonska obaveza, već i pitanje lične i opšte bezbednosti. Neophodno je očistiti ne samo vetrobransko staklo, već i bočna stakla, svetlosnu signalizaciju, retrovizore i krov vozila.

Sneg koji se tokom vožnje obruši sa krova može ugroziti ostale učesnike u saobraćaju ili iznenada smanjiti vidljivost vozaču. Ograničena preglednost direktno utiče i na vreme reakcije u nepredviđenim situacijama, zbog čega su strugač za led i četka za sneg neizostavan deo zimske opreme.

Na putu je prilagođavanje uslovima ključno. Brzinu treba smanjiti, a razmak između vozila znatno povećati. Na snegu i ledu zaustavni put može biti višestruko duži nego na suvom kolovozu, što zahteva dodatni oprez.

Vožnja u višem stepenu prenosa, uz niže obrtaje motora, pomaže točkovima da zadrže bolje prianjanje. Kod vozila sa manuelnim menjačem, pri posebno klizavoj podlozi često je korisno krenuti iz drugog stepena prenosa kako bi se izbeglo proklizavanje.

Kada to uslovi dozvoljavaju i nema drugih vozila u blizini, preporučuje se kratak i blag test kočenja, kako biste stekli realan osećaj kakvo je prijanjanje podloge. Upravljanje vozilom treba da bude smireno, bez naglih pokreta volanom ili pedalama.

Ukoliko dođe do proklizavanja, nagle reakcije najčešće samo pogoršavaju situaciju. U takvim trenucima važno je ostati pribran, snažno pritisnuti kočnicu i prepustiti posao bezbednosnim sistemima poput ABS-a i ESP-a, uz blage korekcije pravca vožnje.

Posebna pažnja neophodna je kada se temperature kreću oko nule. Tada se stanje na kolovozu može promeniti u vrlo kratkom roku, od vlažnog asfalta do nevidljivog sloja leda, poznatog kao crni led. U slučaju ledene kiše ili potpuno zaleđenih puteva, često je najrazumnija odluka ostaviti vozilo parkirano i sačekati intervenciju zimskih službi, navodi Jutarnji.hr.

Zima sama po sebi ne mora biti prepreka za bezbednu vožnju, ali zahteva drugačiji pristup i dodatnu pažnju. Strpljenje, prilagođavanje uslovima i ispravnost vozila ostaju najvažniji saveznici kada sneg i led preuzmu puteve.

Na kraju, ne treba zaboraviti ni kompletnu zimsku opremu, zimske gume na svim točkovima, uz lance u prtljažniku za situacije kada uslovi postanu posebno zahtevni.