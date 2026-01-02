Slušaj vest

Očekuje se da će do 2030. preteći Nemačku i zauzeti treće mesto. 

Vlada u Nju Delhiju u godišnjem saopštenju prognozira da će u 2030. godini bruto domaći proizvod Indije iznositi 7,3 biliona dolara.

U drugom fiskalnom kvartalu, od jula do septembra, privreda Indije je porasla čak za 8,2 odsto međugodišnje, što predstavlja najveći rast među velikim privredama

Snažna domaća potrošnja i rast privatnih investicija ključni su pokretači rasta, a analitičari ističu da su stabilna fiskalna politika i rast kreditnih tokova omogućili firmama da prošire proizvodnju i podstaknu zapošljavanje, što dodatno jača ekonomski zamah.

profimedia0370958630.jpg
Foto: Profimedia

Indijska vlada je u proteklih godinu dana sprovela niz reformi koje olakšavaju poslovanje, uključujući poboljšanja u poreskom sistemu i olakšice za strane investitore.

Ove mere su stvorile okruženje pogodno za dugoročne investicije i tehnološki razvoj, što je posebno važno za industrije sa visokom dodatom vrednošću.

Međunarodne finansijske institucije potvrđuju optimizam, pošto Svetska banka očekuje privredni rast Indije od 6,5 odsto u 2026, agencija Mudis predviđa rast od 6,4 do 6,5 odsto, dok MMF i OECD prognoziraju stabilan rast u narednim godinama.

KurirBiznis/b92

