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Ukoliko Narodna skupština Srbije ne usvoji budžet za narednu godinu do 20. decembra, nema razloga za brigu jer će država nastaviti uredno da funkcioniše, ocenio je profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Nenad Stanišić.

Izborni proces ulazi u završnu fazu, a posle toga kreće se sa formiranjem nove Vlade, i to može da potraje najduže tri meseca. Rok za usvajanje državnog budžeta za narednu kalendarsku godinu je 20. decembar, a ukoliko parlament dotad ne usvoji ovaj dokument, država će preći na privremeno finansiranje, koje omogućava redovno izmirivanje obaveza i funkcionisanje državnih institucija.

Kako je objasnio Stanišić, privremeno finansiranje je zakonom predviđen mehanizam koji se primenjuje u situacijama kada budžet nije usvojen u propisanom roku.

- Privremeno finansiranje je mehanizam finansiranja države, institucija i organa koji funkcioniše na mesečnom nivou. Dakle, donosi se za period od prva tri meseca naredne godine i može da se produći za još tri meseca, ukoliko i u prvom kvartalu naredne godine budžet ne bude iz nekog razloga usvojen - ukazao je profesor.

Prema njegovim rečima, eventualno kašnjenje u usvajanju budžeta ne znači prekid finansiranja države.

- Postoje zakonska rešenja koja omogućavaju kontinuitet u radu institucija - zaključio je on.



Plate i penzije nastavljaju da se isplaćuju

Eventualni prelazak na privremeno finansiranje ne bi trebalo da ugrozi redovnu isplatu plata, penzija i drugih davanja. Najavljena povećanja plata i penzija, za koja su odluke već donete, takođe bi bila realizovana u okviru privremenog finansiranja.

Ono što ovaj mehanizam ograničava jeste mogućnost pokretanja novih velikih ekonomskih projekata i preuzimanja dodatnih finansijskih obaveza koje nisu obuhvaćene postojećim planovima.