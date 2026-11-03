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Mladi par iz Zagreba, star 28 i 29 godina, uštedeo je 80.000 evra, ali se sada dvoume kako da iskoristi novac. Dok razmišljaju o kupovini nekretnine, muškarac želi da nastavi školovanje i jednog dana pokrene sopstveni posao, pa je savet potražio na Reditu.

Odgovori su bili podeljeni. Jedni smatraju da kupovinu stana ne treba odlagati jer cene nekretnina neće padati, dok drugi savetuju da par zadrži finansijsku fleksibilnost dok ima povoljan najam i nije siguran gde želi da živi.

- Ako planiraš da kupiš stan, vreme je bilo juče, a posle juče najbolje je danas - napisao je jedan korisnik.

Drugi je poručio da nema potrebe žuriti sa kupovinom, navodeći da su on i partnerka tek u četrdesetim postali vlasnici dva stana koja izdaju, dok sami žive u iznajmljenom prostoru.

Pojedini komentatori predložili su kupovinu uz dugoročan kredit i manju ratu, uz nastavak školovanja i razvoj karijere. Kao argument naveli su da bi rast plata u narednim godinama mogao da olakša otplatu kredita.