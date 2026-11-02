Važno obaveštenje Elektrodistribucije Srbije: Aplikacija za prijavu stanja brojila radi nesmetano
- Elektrodistribucija Srbije saopštila je da aplikacija ED Srbije radi nesmetano i da se stanje brojila može prijaviti od 1. do 6. u mesecu, uz popust od šest odsto.
- Prvog dana preko aplikacije stiglo je i obrađeno gotovo 170.000 prijava, a očitavanje je moguće i putem besplatnog poziva, imejla i sajta.
- EDS navodi da aplikaciju koristi više od milion korisnika i da su netačni navodi da ona ne radi ili da je platni promet išao preko Alta banke.
Elektrodistribucija Srbije obavestila je danas korisnike aplikacije ED Srbije da prijava stanja brojila funkcioniše nesmetano i da kao i svakog meseca od 1. do 6. mogu prijaviti stanja i time ostvariti popust od šest odsto.
"Samo u prvom danu prijave putem aplikacije je primljeno i obrađeno gotovo 170.000 prijava stanja brojila. Prijava je moguća i besplatnim pozivom kontakt centra na broj 0800 360 300, kao i putem imejla i internet stranice www.elektrodistribucija.rs", navodi se u saopštenju.
Iz kompanije podsećaju da EDS posluje kao posebno pravno lice, van sistema Elektroprivrede Srbije još od 2021. godine, te su netačni navodi da aplikacija ED Srbije ne radi, kao i navodi da se platni promet sa korisnicima obavljao putem Alta banke.
Aplikacija ED Srbije, koju su napravili zaposleni EDS, svakog meseca kontinuirano beleži rast i do sada ju je instaliralo više od milion korisnika mobilnih telefona, dodaje se u saopštenju.
Pored očitavanja brojila, korisnici ED Srbije mogu da se prijave i za notifikacije o planiranim isključenjima u svojoj opštini, a pripremaju se i nove funkcionalnosti za korisnike aplikacije.
Biznis Kurir