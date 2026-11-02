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"Samo u prvom danu prijave putem aplikacije je primljeno i obrađeno gotovo 170.000 prijava stanja brojila. Prijava je moguća i besplatnim pozivom kontakt centra na broj 0800 360 300, kao i putem imejla i internet stranice www.elektrodistribucija.rs", navodi se u saopštenju.

Iz kompanije podsećaju da EDS posluje kao posebno pravno lice, van sistema Elektroprivrede Srbije još od 2021. godine, te su netačni navodi da aplikacija ED Srbije ne radi, kao i navodi da se platni promet sa korisnicima obavljao putem Alta banke.

Aplikacija ED Srbije, koju su napravili zaposleni EDS, svakog meseca kontinuirano beleži rast i do sada ju je instaliralo više od milion korisnika mobilnih telefona, dodaje se u saopštenju.

Pored očitavanja brojila, korisnici ED Srbije mogu da se prijave i za notifikacije o planiranim isključenjima u svojoj opštini, a pripremaju se i nove funkcionalnosti za korisnike aplikacije.