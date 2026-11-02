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Isplata penzija unapred za oktobar 2026. godine počela je juče 1. novembra, saopštila je Banka Poštanska štedionica. Penzioneri koji koriste ovu uslugu moći će da raspolažu svojim novcem pre zvaničnog datuma redovne isplate, a sredstva će biti dostupna prema rasporedu koji zavisi od kategorije korisnika.

Banka Poštanska štedionica objavila je kalendar isplate "Penzija unapred“ za oktobar 2026. godine, prema kojem su prve uplate bile omogućene već juče, dok će ostale kategorije korisnika sredstva dobiti tokom naredna dva dana.

Reč je o posebnoj bankarskoj usluzi koja omogućava penzionerima i korisnicima boračko-invalidskih primanja da raspolažu novcem pre zvaničnog termina isplate.

Usluga je besplatna, ali je namenjena korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove i koji su se za nju prijavili.

Isplata penzija od 1. novembra: Ovo je tačan raspored

Prema obaveštenju Banke Poštanska štedionica, isplata „Penzija unapred“ za oktobar 2026. godine odvijaće se u tri termina, u zavisnosti od kategorije penzionera.

Kalendar isplata izgleda ovako:

1. novembar 2026. - korisnici penzija iz kategorije samostalnih delatnosti

2. novembar 2026. - poljoprivredni i vojni penzioneri

3. novembar 2026. - penzioneri iz kategorije zaposlenih

Važno je naglasiti da se navedeni datumi odnose na posebnu uslugu Banke Poštanska štedionica, a ne na redovan kalendar isplate penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Šta je "Penzija unapred“ i kako funkcioniše

"Penzija unapred“ je usluga Banke Poštanska štedionica koja omogućava korisnicima da raspolažu penzijom ili boračko-invalidskim primanjima pre nego što sredstva budu zvanično uplaćena.

Na taj način penzioneri koji ispunjavaju uslove mogu ranije da koriste novac za svakodnevne potrebe, plaćanje računa i druge obaveze.

Jedna od najvažnijih pogodnosti jeste to što banka ovu uslugu pruža bez naknade.

To znači da korisnici ne plaćaju posebnu naknadu za korišćenje usluge „Penzija unapred“.

Međutim, ova mogućnost nije automatski dostupna svim penzionerima, već je potrebno da korisnik podnese zahtev i ispuni uslove banke.

Ko ima pravo na penziju unapred?

Prema informacijama Banke Poštanska štedionica, pravo da podnesu zahtev za korišćenje ove usluge imaju redovni korisnici penzija i boračko-invalidskih primanja koji ispunjavaju određene kriterijume.

Osnovni uslovi su:

Da korisnik ima redovan mesečni priliv penzije ili invalidnine

Da uredno izmiruje svoje obaveze prema banci

Korisnici koji ispunjavaju navedene uslove mogu da podnesu zahtev za aktiviranje usluge.

Odobravanje se vrši na zahtev korisnika, a usluga se ugovara na period od 36 meseci.

Kako se prijaviti za isplatu penzije unapred?

Penzioneri koji žele da koriste ovu pogodnost mogu da podnesu zahtev u bilo kojoj ekspozituri Banke Poštanska štedionica.

Prema informacijama banke, postupak prijavljivanja je jednostavan i brz.

Korisnik treba da se obrati banci i zatraži aktiviranje usluge „Penzija unapred“, nakon čega se proverava da li ispunjava potrebne uslove.

Ukoliko zahtev bude odobren, korisnik stiče mogućnost da raspolaže svojim primanjima prema terminima koje banka određuje za ovu uslugu.

Prijavljivanje je besplatno, a odobrena usluga važi 36 meseci.

Da li svi penzioneri dobijaju novac od 1. novembra?

Ne. Početak isplate 1. novembra odnosi se isključivo na korisnike usluge „Penzija unapred“ iz kategorije samostalnih delatnosti.

Poljoprivredni i vojni penzioneri koji koriste ovu pogodnost na rasporedu su 2. novembra, dok je za penzionere iz kategorije zaposlenih predviđen 3. novembar.

Ostali penzioneri primanja dobijaju prema redovnom kalendaru isplata Fonda PIO, odnosno u skladu sa načinom isplate koji koriste.

Zbog toga je važno razlikovati raniju dostupnost novca preko bankarske usluge od zvanične isplate penzija.

Koliko dugo može da se koristi usluga?

Banka Poštanska štedionica omogućava ugovaranje usluge „Penzija unapred“ na period od 36 meseci.

To znači da korisnici kojima je zahtev odobren mogu da koriste ovu pogodnost tokom ugovorenog perioda, pod uslovima koje je banka propisala.

Za penzionere kojima je važno da novac imaju na raspolaganju pre zvaničnog datuma isplate, ova usluga predstavlja mogućnost lakšeg planiranja mesečnih troškova.

Isplata „Penzija unapred“ za oktobar počinje 1. novembra, a sve tri kategorije korisnika obuhvaćene su rasporedom zaključno sa 3. novembrom.