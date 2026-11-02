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Vrhunsko skijanje, nova gastronomska iskustva, uzbudljiv večernji program i luksuzni odmor za sve koji žele da dožive najlepšu srpsku planinu na drugačiji način.

Kopaonik se priprema za novu zimsku sezonu, a u njenom središtu ponovo je Viceroy Kopaonik, hotel koji je značajno promenio način na koji doživljavamo odmor na najpoznatijoj srpskoj planini. Ove zime, prvi i jedini ski-in/ski-out resort sa pet zvezdica na Kopaonikunajavljuje svoju najbogatiju sezonu do sada, sa novim gastronomskim iskustvima,atraktivnim večernjim programom, kreativnim radionicama I posebnim aktivnostima za celuporodicu.

Sa gotovo 200 sunčanih dana godišnje, impresivnim planinskim pejzažima i više od 55 kilometara ski staza, Kopaonik odavno zauzima posebno mesto među zimskim destinacijama regiona. Viceroy mu dodaje prepoznatljiv luksuz ovog poznatog međunarodnog hotelskog brenda, savremeni dizajn i vrhunsku uslugu, stvarajući destinaciju koja podjednako privlači strastvene skijaše, porodice, parove i goste koji žele da uživaju u planini bez skijanja.

Luksuzni zimski odmor počinje na samoj stazi

U samom srcu Kopaonika, neposredno uz ski-staze, Viceroy raspolaže sa 119 elegantno uređenih soba i apartmana. Enterijeri inspirisani prirodom, topli tonovi drveta, sofisticirani detalji i veliki prozori sa pogledom na planinske vrhove stvaraju atmosferu u kojoj su udobnost i planinska elegancija savršeno usklađeni.

Za goste koji traže luksuzni hotel na Kopaoniku sa direktnim pristupom skijaškim stazama, Viceroy predstavlja posebno atraktivan izbor. Zahvaljujući ski-in/ski-out konceptu, skijaški dan počinje na samom pragu hotela, bez vožnje, čekanja i nošenja opreme. Ski konsjerž tim brine o opremi, ski pasovima i instruktorima, omogućavajući gostima da svaki trenutak posvete uživanju na snegu.

Međutim, Viceroy Kopaonik je podjednako privlačan i onima koji ne skijaju. Vrhunska gastronomija, luksuzni spa centar, kreativne radionice za decu i bogat večernji program pružaju dovoljno razloga za višednevni boravak, čak i bez izlaska na stazu. Upravo ta raznovrsnost čini hotel jednim od najkompletnijih izbora za zimski odmor u Srbiji.

Viceroy Kopaonik Foto: Viceroy Kopaonik

Gastronomija zbog koje se dolazi na Kopaonik

Jedna od najvećih atrakcija nove sezone svakako je The Steak House by Viceroy, restoran koji je već postao jedna od najzanimljivijih gastronomskih adresa na Kopaoniku, privlačeći ljubitelje vrhunske kuhinje i sofisticiranog ambijenta.

Autentični steak house koncept donosi pažljivo odabrane i odležane komade najkvalitetnijeg mesa, pripremljene na otvorenoj vatri, uz preciznost i posebno poštovanje prema namirnicama. Impresivna vinska karta i selekcija autorskih koktela dodatno obogaćuju iskustvo, dok sofisticirani enterijer, inspirisan najboljim evropskim restoranima, poziva na duge večere, posebne prilike i uživanje u najfinijim stvarima u životu.

The Steak House by Viceroy nije samo još jedan restoran na Kopaoniku. On je gastronomska destinacija za sebe, podjednako privlačna gostima hotela i drugim posetiocima planine.

Restoran Mountain Kitchen, sa savremenim pristupom planinskoj gastronomiji, ostaje omiljeno mesto za bogate doručke, porodične večere i opuštena druženja.

Novi nivo aprčs-ski zabave na Kopaoniku

Kopaonik ove zime dobija i novu energiju večernjeg života. Pique Ski Bar, već poznat kao jedno od najatraktivnijih mesta za apres-ski druženja, postaje scena za uzbudljive kabare večeri, donoseći neočekivanu dozu glamura i zabave u planinski ambijent.

Uz resident DJ program, odličnu muziku, signature koktele i prepoznatljivu atmosferu, Pique potvrđuje svoju poziciju nezaobilazne adrese za sve koji žele da dan na Kopaoniku nastave uz dobar provod.

Nova sezona donosi i posebna iskustva za goste koji vole da uče i otkrivaju. Koktel masterklas sa barmenima hotela otkriva tajne pripreme vrhunskih koktela, dok radionice izrade francuskih makaronsa predstavljaju zanimljiv spoj gastronomije, kreativnosti I druženja. Upravo ovakvi sadržaji čine Viceroy Kopaonik izuzetnim izborom za goste koji žele bogat društveni život, kvalitetnu zabavu i autentična iskustva, bez obzira na to da li dan provode na skijama.

Zima koju će pamtiti cela porodica

Viceroy Kopaonik posebnu pažnju posvećuje najmlađim gostima, potvrđujući svoju poziciju jednog od najatraktivnijih luksuznih hotela za porodični odmor na planini.

U okviru V Team Kids Cluba pripremljen je bogat program kreativnih i edukativnih aktivnosti, među kojima se izdvajaju LEGO radionice, tematska druženja i brojne zimske avanture. Dok deca uživaju u aktivnostima prilagođenim njihovom uzrastu, roditelji mogu da pronađu vreme za sebe, bilo na skijaškoj stazi, tokom spa tretmana ili uz popodnevno druženje.

Porodični odmor ovde je osmišljen tako da svaki član porodice pronađe svoj način uživanja, uz dovoljno prostora za zajedničke trenutke.

Viceroy Kopaonik Foto: Viceroy Kopaonik

Spa iskustvo za potpuni odmor na planini

Za goste koji traže luksuzni spa hotel na Kopaoniku, The Spa by Viceroy predstavlja posebno iskustvo posvećeno opuštanju i obnovi energije.

Unutrašnji bazen, hamam, saune i bogata ponuda masaža i tretmana stvaraju idealne uslove za opuštanje nakon skijanja, ali i za kompletan velnes vikend na planini.

U bogatoj ponudi posebno se izdvaja Silver Mountain Scrub, ritual inspirisan prirodom Kopaonika, sa mirisnim notama borovih iglica i lavande. U prostoru u kojem se toplina vode, mir i pogled na planinu prirodno dopunjuju, spa iskustvo postaje jedan od najlepših delova zimskog odmora.

Najbogatija sezona do sada

„Kopaonik ima posebnu energiju, koju čine priroda, ljudi i atmosfera zbog koje mu se gosti iznova vraćaju. Naša želja je da svake godine tu energiju obogatimo novim sadržajima i iskustvima. Ove zime pripremili smo najbogatiji program do sada, sa posebnim akcentom na gastronomiju, zabavu i aktivnosti za celu porodicu. Želimo da Viceroy Kopaonik bude mesto na koje se dolazi ne samo zbog skijanja, već zbog celokupnog doživljaja planine, vrhunske usluge i trenutaka koji ostaju u sećanju”, ističe Jovan Mladenović, generalni menadžer hotela Viceroy Kopaonik.

Nova zimska sezona donosi upravo ono što savremeni putnici sve više traže: autentična iskustva, pažljivo osmišljen luksuz i slobodu da svaki dan odmora provedu na svoj način. Bilo da dolazite zbog skijanja, vrhunske gastronomije, večernje zabave, spa odmora ili zajedničkih trenutaka sa porodicom, Viceroy Kopaonik ima sve razloge da bude vaš prvi izbor ove zime.

Viceroy Kopaonik. Planina koju volite. Zima kakvu još niste doživeli.

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