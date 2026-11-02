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Davor Macura, vlasnik Alta banke kojoj je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad, priveden je nakon što je policija više od 30 sati pretresala prostorije te banke. Macura je godinama gradio poslovnu grupu koja se od menjačnica proširila na platne usluge, bankarstvo i velike investicije, a u javnosti je postao poznat i zbog saradnje sa Elektroprivredom Srbije.

Izvršni odbor NBS doneo je 31. oktobra odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci. Centralna banka navela je da je kontrolom utvrđeno značajno pogoršanje finansijskog stanja i mogućnost njegovog daljeg pogoršanja, čime su bili ugroženi interesi deponenata.

Od menjačnice u Zemunu do banke

Macura (43) započeo je posao 2008. godine, kada je u Zemunu otvorio menjačnicu Alta kao preduzetničku radnju. Kasnije je postao predsednik Udruženja menjača Srbije, a 2014. godine posao je prerastao u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Veći poslovni uspon usledio je 2016. godine, kada je Alta pay dobio dozvolu da u menjačnicama obavlja platni promet, uključujući plaćanje računa.

Alta banka na Terazijama Foto: Ilija Ilić

U maju 2019. godine Alta grupa postala je većinski akcionar JUBMES banke, kupovinom državnog paketa akcija, a banka je kasnije promenila ime u Alta banku. Do juna iste godine Alta pay je imao 1.000 lokacija za obavljanje platnog prometa, dok se taj broj tri godine kasnije popeo na 2.000. U okviru grupe poslovali su i šalteri za plaćanje taksi u policijskim stanicama.

U junu 2023. godine Alta pay dobio je dozvolu NBS za rad kao institucija elektronskog novca, a mesec dana kasnije postao je stoprocentni vlasnik Alta banke. U januaru prošle godine dobio je i dozvolu za pružanje platnih usluga u Crnoj Gori.

Partnerstvo sa EPS-om i poslovanje

Alta pay je 2023. godine ušao u strateško partnerstvo sa Elektroprivredom Srbije, prema kojem je plaćanje računa za struju putem interneta obavljano preko platforme te kompanije, uz naplatu provizije.

Prema podacima navedenim u dostavljenom tekstu, Alta grupa je prošle godine ostvarila promet od 15 miliona evra, dok je neto dobit Alta banke iznosila gotovo 14 miliona evra.

Macura se, međutim, nije bavio samo menjačnicama i bankarstvom. Vlasnik je ili suvlasnik 15 kompanija, od kojih je većina osnovana nakon 2018. godine. Među poslovima koji su privukli pažnju javnosti bila je kupovina imovine Industrije mašina i traktora (IMT) u stečaju.

Kompleks IMT-a na Novom Beogradu, površine oko 33,5 hektara, kupila je firma ABL Solvent za oko 70 miliona evra. Prema podacima koje je ranije objavio N1, Davor Macura bio je vlasnik te firme, kao i kompanije Alta pay grupa. U vreme prodaje, vrednost zemljišta procenjivana je na više od 200 miliona evra.

Posete Americi i priznanje

Na sajtu Alta grupe objavljivane su informacije o Macurinim posetama Sjedinjenim Američkim Državama i sastancima sa kongresmenima.

Dobio je i priznanje "Lider sledeće generacije", za koje je navedeno da mu je dodeljeno zbog posvećenosti jačanju poslovnih veza Srbije, Zapadnog Balkana i SAD.