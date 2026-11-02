Oglasio se sindikat "Centar - GSP Beograd": Vlada dala novac Beogradu za pokrivanje dela duga za javni prevoz
- Vlada Srbije prebacila je Beogradu 5,98 milijardi dinara iz budžetske rezerve za deo dugova prema GSP-u i privatnim prevoznicima.
- Novac treba da pomogne isplati dugovanja za gorivo, struju i održavanje autobusa, kako bi se izbegao kolaps javnog prevoza.
- Sindikat poručuje da je to samo privremena mera i traži sistemske reforme i proveru javno-privatnih partnerstava.
Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je hitnu odluku da se Gradu Beogradu prebace sredstva iz tekuće budžetske rezerve u iznosu od 5.980.000.000 dinara. Ova finansijska injekcija namenjena je pokrivanju dela dugova koje grad ima prema GSP "Beograd" i privatnim prevoznicima, navodi se u saopštenju sindikata "Centar" – GSP "Beograd".
Prema rečima predsednika sindikata Ivana Bankovića, realizacija isplate od strane gradske uprave prema GSP-u očekuje se uskoro. To će omogućiti gradskom prevozniku otplatu dela dospelih dugovanja dobavljačima za gas, dizel gorivo, električnu energiju, kao i kompanijama koje održavaju autobuse.
Banković je ovaj potez Vlade ocenio kao nužnu meru preduzetu kako bi se izbegao kolaps u javnom prevozu Beograda. Ipak, on upozorava da ovo predstavlja samo interventnu meru koja privremeno omogućava dalje poslovanje GSP-a i privatnih prevoznika, a ne trajno rešenje, jer će sredstvima biti pokriven samo deo nagomilanih dugova.
Nad GSP-om i dalje lebdi problem sa tekućom likvidnošću, koji je uzrokovan ogromnim kašnjenjem gradske uprave u izvršavanju obaveza i neodrživim sistemom. Sindikat "Centar" naglašava da su neophodne sistemske reforme, pre svega usmerene ka detaljnoj analizi opravdanosti javno-privatnih partnerstava. Dodeljivanje desetina gradskih i prigradskih linija na upravljanje privatnim prevoznicima, na prvom mestu kompaniji "Strela", dovelo je do drastičnog povećanja troškova javnog prevoza.
- Nije logično niti pravedno da svi građani Srbije iz republičkog budžeta finansiraju javni prevoz u Beogradu, a da gradska vlast koja je odgovorna za takve ugovore samo pravi sve veće dugove - istakao je Banković.
On je zaključio sa uverenjem da će beogradski javni prevoz u budućnosti biti predmet finansijskih istraga nadležnih organa, te da će se tada videti prave razmere štetnih odluka i sumnjivih ugovora.
Biznis Kurir