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Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je hitnu odluku da se Gradu Beogradu prebace sredstva iz tekuće budžetske rezerve u iznosu od 5.980.000.000 dinara. Ova finansijska injekcija namenjena je pokrivanju dela dugova koje grad ima prema GSP "Beograd" i privatnim prevoznicima, navodi se u saopštenju sindikata "Centar" – GSP "Beograd".

Prema rečima predsednika sindikata Ivana Bankovića, realizacija isplate od strane gradske uprave prema GSP-u očekuje se uskoro. To će omogućiti gradskom prevozniku otplatu dela dospelih dugovanja dobavljačima za gas, dizel gorivo, električnu energiju, kao i kompanijama koje održavaju autobuse.

Banković je ovaj potez Vlade ocenio kao nužnu meru preduzetu kako bi se izbegao kolaps u javnom prevozu Beograda. Ipak, on upozorava da ovo predstavlja samo interventnu meru koja privremeno omogućava dalje poslovanje GSP-a i privatnih prevoznika, a ne trajno rešenje, jer će sredstvima biti pokriven samo deo nagomilanih dugova.

Nad GSP-om i dalje lebdi problem sa tekućom likvidnošću, koji je uzrokovan ogromnim kašnjenjem gradske uprave u izvršavanju obaveza i neodrživim sistemom. Sindikat "Centar" naglašava da su neophodne sistemske reforme, pre svega usmerene ka detaljnoj analizi opravdanosti javno-privatnih partnerstava. Dodeljivanje desetina gradskih i prigradskih linija na upravljanje privatnim prevoznicima, na prvom mestu kompaniji "Strela", dovelo je do drastičnog povećanja troškova javnog prevoza.

- Nije logično niti pravedno da svi građani Srbije iz republičkog budžeta finansiraju javni prevoz u Beogradu, a da gradska vlast koja je odgovorna za takve ugovore samo pravi sve veće dugove - istakao je Banković.

On je zaključio sa uverenjem da će beogradski javni prevoz u budućnosti biti predmet finansijskih istraga nadležnih organa, te da će se tada videti prave razmere štetnih odluka i sumnjivih ugovora.