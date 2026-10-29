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Nakon nedavnog upozorenja Sindikata „Centar” da se javni gradski prevoz u glavnom gradu nalazi pred mogućim kolapsom zbog dugovanja za energente, JKP GSP „Beograd” oglasilo se zvaničnim odgovorom. Iz ovog preduzeća uveravaju građane da funkcionisanje javnog prevoza i svakodnevni izlazak vozila na ulice Beograda ni u jednom trenutku nisu dovedeni u pitanje.

Kako objašnjavaju iz uprave, uprkos nasleđenim i tekućim finansijskim problemima, u saradnji sa Gradom pronalaze se rešenja za isplatu dobavljača.

„Uprkos finansijskom deficitu i dugovanjima prema dobavljačima, sa kojima se godinama unazad JKP GSP "Beograd" suočava, poslovanje preduzeća i obavljanje prevozne usluge se ne dovodi u pitanje. JKP GSP 'Beograd' u saradnji sa osnivačem sukcesivno izmiruje svoje obaveze prema dobavljačima sa kojima je u redovnom kontaktu, dogovara se o dinamici isplate obaveza i ne očekuje obustavu njihovih isporuka”, navodi se u zvaničnom odgovoru JKP GSP "Beograd".

Podsetimo, reakcija nadležnih iz GSP-a usledila je nakon što je Sindikat „Centar” uzbunio javnost saopštenjem u kojem se tvrdi da najvećem gradskom prevozniku preti potpuna obustava rada. Prema navodima sindikalaca, ključni dobavljači nafte, gasa i električne energije upozorili su na mogućnost prekida isporuke zbog neizmirenih višemilionskih obaveza, što bi, kako su tada istakli, moglo dovesti do paralize javnog prevoza.