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Kako bi ublažila pritisak na likvidnost, Narodna banka Srbijereagovala je produženjem roka za vraćanje efektivnog stranog novca bankama sa 15 na 30 dana. Ipak, u javnosti se odmah nametnulo pitanje da li u menjačnicama ima dovoljno gotovine i šta će biti sa stabilnošću kursa u postizbornom periodu. Odgovor na ove dileme za Kurir televiziju dao je Borislav Brujić iz Udruženja menjača Srbije.

Objašnjavajući uzroke pojačanog interesovanja građana za kupovinu evropske valute i trenutno stanje na terenu, Brujić ističe da je reč o prolaznom fenomenu.

- Trenutno se suočavamo sa povećanom potražnjom za evrom. Činimo sve što je u našoj moći, iako u pojedinim trenucima ponestane valute. Građani uglavnom imaju razumevanja, svesni da se nalazimo u svojevrsnom vakuumu dok se ne formira nova vlast. Uvereni smo da će se situacija potpuno stabilizovati čim se taj proces završi. Naš prioritet su upravo građani i činimo maksimum da odgovorimo na njihove potrebe.

01:55 POHRLILI U MENJAČNICE, KASE OSTALE PRAZNE?! Građani Srbije masovno razgrabili evre, NBS hitno morala da reaguje Izvor: Kurir televizija

Kretanje kursa u narednom periodu Kada je reč o kretanju kursa u narednom periodu i strahovima da bi postizborna neizvesnost mogla doneti potrese na finansijskom tržištu, predstavnik menjača naglašava da mesta pesimizmu nema.

- Uvek sam bio optimista da neće doći do negativnih promena. Verujem da ćemo, nakon što se formira vlast, biti još zadovoljniji nego ranije - poručio je Brujić.

Iako su se na pojedinim mestima pojavile kratkotrajne nestašice gotovine, iz Udruženja poručuju da razloga za paniku nema, te da je u pitanju isključivo tehnička stvar i pitanje trenutka dopune kasa.

- Zbog velike potražnje povremeno se dešava da trenutno nemamo dovoljno valute. Ipak, izlazimo u susret svim građanima - ukoliko ne možemo odmah, potrebno je samo malo strpljenja. Ljudi razumeju okolnosti, trudimo se da niko ne ostane uskraćen i verujem da su svi zadovoljni - kaže Brujić.

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Kurir.rs

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