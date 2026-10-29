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Banka Poštanska štedionica saopštila je danas da su netačne i neosnovane tvrdnje da je iz te banke pokušano iznošenje oko milijardu dinara.

"Povodom navoda iznetih u Dnevniku 2 Radio-televizije Srbije 28. oktobra 2026. godine, prema kojima je iz Banke Poštanska štedionica navodno pokušano iznošenje oko milijardu dinara, Banka obaveštava javnost da su takve tvrdnje netačne i neosnovane. Takav pokušaj nije postojao", navedeno je u saopštenju.

Banka Poštanska štedionica ističe da je stabilna, likvidna i sistemski značajna finansijska institucija, koja svoje poslovanje obavlja u skladu sa važećim propisima, uz jasno definisane kontrolne mehanizme i pod nadzorom nadležnih regulatornih organa. Povezivanje nepostojećeg događaja sa navodnim ugrožavanjem likvidnosti Banke, redovnosti isplate zarada i penzija, pa čak i stabilnosti celokupnog finansijskog sistema, predstavlja neosnovano dovođenje u pitanje sigurnosti institucije koja više od jednog veka uživa poverenje građana Srbije", naveli su iz BPŠ.

Takodje, ističe da BPŠ kao banka u državnom vlasništvu, sa posebnom odgovornošću prema građanima, privredi i finansijskom sistemu Republike Srbije, ostaje dosledna svojoj misiji očuvanja stabilnosti, sigurnosti i poverenja.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

"Posebno ukazujemo da iznošenje neproverenih informacija o poslovanju finansijskih institucija može neopravdano uznemiriti javnost i klijente i negativno uticati na poverenje u bankarski sistem, koje se gradi decenijama. Platne transakcije i raspolaganje sredstvima u Banci odvijaju se kroz propisane procedure, uz uspostavljene mehanizme interne kontrole i regulatornog nadzora. Zbog toga je od izuzetne važnosti da se informacije koje se odnose na poslovanje banaka zasnivaju isključivo na proverenim i tačnim činjenicama", navodi se u saopštenju.

Banka Poštanska štedionica dodaje da nastavlja da redovno i nesmetano izvršava sve svoje obaveze prema klijentima, građanima, privredi i državnim institucijama.

Banka poziva Radio-televiziju Srbije i sve druge medije koji su preneli sporne navode da objave taj odgovor-demanti, kako bi javnost bila potpuno i tačno informisana, navedeno je u saopštenju BPŠ.

Podsećamo, o zbivanju na finansijskom tržištu oglasio se juče Nemanja Karović iz Studentske liste koji je izjavio je da postoje ozbiljne indicije da je iz Poštanske štedionice pokušano da se iznese oko milijardu dinara, što je, kako tvrdi, moglo da ugrozi likvidnost banke i dovede do poremećaja u isplati plata i penzija.