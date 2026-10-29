Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Beogradska berza donela je odluku o isključenju akcija kompanije "Krušik-plastika" ad Osečina sa Open market tržišta, čime se ove hartije od vrednosti zvanično povlače sa organizovanog berzanskog trgovanja.

Odluka stupa na snagu odmah

Prema odluci koju je potpisao izvršni direktor Beogradske berze Lazo Ostojić, odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po završetku berzanskog sastanka na dan njenog donošenja, 28. oktobra, objavila je Beogradska berza.

Berza je ujedno poništila sve aktivne naloge za trgovanje akcijama ovog izdavaoca unete u trgovački sistem.

Odluka se odnosi na akcije izdavaoca Krušik-plastika ad Osečina (matični broj: 07219792, ISIN broj: RSKRPLE72016, CFI kod: ESVUFR), koje su na berzi nosile trgovački simbol KRPL.

Srbija je ekonomski jaka Foto: Shutterstock

Zahtev podnela sama kompanija

Kako se navodi u obrazloženju, postupak je pokrenut na zahtev samog izdavaoca, koji je berzi dostavljen 20. oktobra 2026. godine sa pratećom dokumentacijom.

Zahtev je zasnovan na odluci Skupštine akcionara o povlačenju akcija sa organizovanog tržišta, donetoj 1. oktobra 2026. godine na osnovu člana 133. Zakona o tržištu kapitala.

Ova odluka je prethodno registrovana i objavljena u Agenciji za privredne registre (APR) rešenjem broj BD 83899/2026 od 8. oktobra 2026. godine.

Ispunjeni zakonski uslovi, moguća žalba

Nakon uvida u dostavljene dokaze, izjave i raspoložive podatke o trgovanju, Beogradska berza je utvrdila da su ispunjeni svi zakonski i formalni uslovi propisani Pravilima Berze za isključenje akcija.

Podaci o ovoj odluci dostavljaju se Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije, a protiv ove odluke izdavalac ima pravo žalbe Nadzornom odboru Berze u roku od osam dana od dana prijema, s tim da žalba ne odlaže njeno izvršenje.