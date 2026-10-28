Slušaj vest

Mir, priroda i mala drvena kuća u kojoj je svaki centimetar pametno iskorišćen, tako izgleda dom Pauline i Krizstofa iz Poljske, koji su odlučili da gradski život zamene tišinom malog sela. Njihova montažna kuća ima svega 58 kvadrata, ali u njoj su uspeli da urede dnevnu sobu, kuhinju, kupatilo i dve spavaće sobe. Posebnu pažnju privlači način grejanja, koji im omogućava da dom bude topao bez velikih troškova.

Svetao enterijer i pametna rešenja

Kuća je spolja mala, ali unutra deluje prostranije zahvaljujući svetlim tonovima, prirodnom drvetu i dobro osmišljenom rasporedu. Vlasnici su zatvorili prvobitnu verandu i tako proširili dnevnu sobu, koja je postala glavno mesto za porodično okupljanje.

Staru crnu sofu nisu menjali, već su kupili materijal i sami sašili nove presvlake, usklađene sa ostatkom enterijera. Tako su uz malo novca dobili potpuno drugačiji izgled nameštaja.

Ulazni deo takođe su prilagodili svojim potrebama. Dodali su dve pregradne stranice i napravili mali vetrobran sa klupom, ogledalom, policama i korpama za kape i šalove. Ovo je praktična ideja za male kuće i stanove, jer omogućava da se obuća i jakne odlože odmah na ulazu.

Dodatni prozor i izlaz na terasu uneli su više prirodnog svetla, dok je terasa sa nadstrešnicom postala omiljeno mesto za odmor.

Kuhinja, kupatilo i dve spavaće sobe

Kuhinja je mala, ali funkcionalna, sa frižiderom, rernom i dovoljno radne površine za pripremu hrane. U kupatilu od svega 3,5 kvadrata uspeli su da smeste tuš, veš-mašinu i umivaonik.

Zanimljiv detalj su drvene zidne obloge u kupatilu. Drvo je zaštićeno posebnim premazom namenjenim prostorima poput sauna, a prozor omogućava lakše provetravanje.

Na spratu se nalaze dve spavaće sobe od po približno devet kvadrata. Umesto klasičnih ormara sa vratima na otvaranje, vlasnici su napravili garderober sa kliznim vratima, koji zauzima manje prostora. Iskoristili su i prostor ispod kreveta, kao i dodatne police i ormariće za odlaganje stvari.

Njihov savet za male domove je jednostavan: birajte multifunkcionalni nameštaj, poput sofe sa prostorom za odlaganje ili kreveta sa sandukom, i zadržite samo stvari koje zaista koristite.

Grejanje koje dugo zadržava toplotu

Najzanimljiviji detalj kuće je peć sa akumulacijom toplote, koja predstavlja glavni izvor grejanja. Vlasnici kažu da su tokom zime ložili ujutru i uveče, a peć je zatim postepeno otpuštala toplotu tokom narednih sati. U kupatilu imaju i dodatni električni grejač.

Za loženje koriste suve drvene ostatke iz stolarske proizvodnje, koje nabavljaju povoljnije od klasično pripremljenih drva. Prema njihovim rečima, upravo im takvo gorivo pomaže da smanje troškove grejanja.

Ovaj primer pokazuje da se uz dobro izolovanu kuću, odgovarajuću peć i pažljivo odabran način grejanja može postići prijatna temperatura i u malom domu. Ipak, stvarna potrošnja zavisi od izolacije, spoljašnjih temperatura, kvaliteta goriva i načina korišćenja peći.

Mali dom, više vremena za život

Porodica je želela kuću na osami, sa velikim dvorištem i prirodom na dohvat ruke. Danas mnogo vremena provode napolju, na terasi, u dvorištu i u šetnjama, a manje su vezani za zatvoreni prostor.