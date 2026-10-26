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Građevinsko zemljište na Staroj planini ponuđeno je na prodaju, a budući vlasnik na raspolaganju bi imao parcelu površine 2,2 ara u mestu Ćuštica, na području opštine Knjaževac.

Prema podacima iz oglasa, objavljenog na portalu 4zida.rs, plac se nalazi na oko 200 metara od hotela i 250 metara od gondole, što bi moglo da bude zanimljivo kupcima koji razmatraju ulaganje u nekretnine u planinskim turističkim centrima.

Dozvoljena gradnja objekta na sprat

Kako se navodi u oglasu parcela je uknjižena kao gradsko-građevinsko zemljište, a na njoj dozvoljena gradnja objekta spratnosti P+1, odnosno prizemlja i jednog sprata.

Prodavac navodi i da su urbanistički i idejni projekat potvrđeni u nadležnom ministarstvu. Detalje o dokumentaciji, dozvoljenim sadržajima i uslovima gradnje zainteresovani kupci trebalo bi da provere pre donošenja odluke o kupovini.

Koliko košta plac na Staroj planini?

Tražena cena za parcelu iznosi 45.000 evra, što znači da je cena po kvadratnom metru približno 204,5 evra.

Blizina hotela i gondole mogla bi da bude važan faktor za one koji razmišljaju o izgradnji objekta za odmor ili turistički smeštaj, u zavisnosti od važećih urbanističkih uslova.

Prodavac ovu nekretninu predstavlja kao investicionu priliku, a zainteresovani kupci dodatne informacije mogu dobiti direktnim kontaktom sa oglašivačem.

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