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Zemljište površine 25 ari u Zaklopači, nadomak Beograda, ponuđeno je na prodaju po ceni od 30.000 evra, a potencijalni kupci imaju mogućnost da pregovaraju sa vlasnikom o konačnom iznosu.

Plac se nalazi na mirnoj lokaciji, udaljen oko 15 metara od asfaltnog puta. Do zemljišta vodi prilazni put širine tri metra, a jedna od prednosti ponude jeste to što je gradnja dozvoljena.

Struja i voda nalaze se u blizini placa, što bi budućem vlasniku moglo da olakša planiranje gradnje, u zavisnosti od uslova priključenja i važećih propisa.

- Prodajem plac od 25 ari u Zaklopaci kod Beograda, nalazi se na mirnom mestu, udaljen je od asfaltnog puta petnaestak metara, ima svoj ulaz put koji je širok tri metra, plac nije deljiv, ja sam vlasnik 1/1, dozvoljena je gradnja, struja, voda sve je blizu placa. Plac je na pet minuta do Smederevskog puta, a 15 minuta do auto-puta Beograd - Niš - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Cena po aru 1.200 evra

Za plac površine 25 ari traži se ukupno 30.000 evra. Kada se tražena cena podeli sa površinom, dolazi se do iznosa od 1.200 evra po aru.

Vlasnik navodi da cena nije fiksna i da je dogovor moguć sa ozbiljnim kupcem. Takođe, zemljište se prodaje u celini i nije predviđena njegova podela.

Foto: Printscreen/dijaspora.online

Blizina glavnih saobraćajnica

Prema informacijama iz oglasa, plac je udaljen oko pet minuta od Smederevskog puta, dok je do auto-puta Beograd–Niš potrebno približno 15 minuta vožnje.

Mirnija lokacija, mogućnost gradnje i blizina važnih saobraćajnica neki su od faktora koji bi mogli biti značajni zainteresovanima za kupovinu zemljišta nadomak prestonice.

Vlasnik ističe da je jedini vlasnik placa, sa udelom 1/1.

Tražena cena placa iznosi 30.000 evra, ali konačan iznos, prema navodima prodavca, može biti predmet dogovora.