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Radi se o građevinskom zemljištu na kome je dozvoljena gradnja, a kako se navodi u oglasu, plac ima široku namenu.

- Predstavljamo vam izuzetan plac povrsine 8 ari na Savskom vencu, u neposrednoj blizini mosta na Adi, kao i Sajma. Plac se nalazi preko puta Sajma, u neposrednoj blizini zgrade Sava osiguranja i ima veliki potencijal imajući u vidu planirani projekat razvoja Beograda na vodi - piše u oglasu objavljenom na sajtu Halooglasi.

Šta je to što toliko vredi?

Dodaje se i da je plac uknjižen, da je deljiv, kao i da na nejmu ima voda, struja, asfalt i kanalizacija.

- Na placu je trenutno dozvoljena gradnja Su+P+2+Pk, koeficijent izgradjenosti 0,8, stepen zauzetosti 40% - ističe se u oglasu.

Sudeći prema dosadašnjim cenama placeva u Beogradu koji su se pojavljivali u oglasima, ova parcela je za sada spada u sam vrh najskupljih po aru.

Ipak, poznavaoci tržišta nekretnina često ističu da na cenu neke parcele zemljišta utiče više faktora, počev od lokacije i drugih propratnih okolnosti. U ovom slučaju deluje da je vlasnik procenio da je blizina izgradnje Beograda na vodi nejgovom placu dao dodatnu vrednost, pa je odlučio da to iskoristi.

Kod Liona ar košta 198.750 evra

Da su sve vrste nekretnina u Srbiji, posebno u Beogradu i drugim većim gradovima, poslednjih godina drastično poskupele odavno je poznata stvar, ali uvek nas cene nekih poprilično iznenade.

Takav je slučaj i sa cenom placa površine četiri ara u Geršićevoj ulici na Zvezdari u Beogradu, u blizini naselja Lion, gde se za ar placa traži neverovatnih 198.750 evra. Lako je izračunati da će za ovaj poprilično mali plac potencijalnom investitoru trebati 795.000 evra.