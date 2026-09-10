Zvanični srednji kurs danas je 117,3625 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
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Kursna lista za 10. septembar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
- Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3625 dinara, objavila je Narodna banka Srbije.
- Dinar je na istom nivou kao pre mesec dana, ali je 0,2 odsto slabiji nego pre godinu dana i 0,1 odsto slabiji od početka godine.
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Zvanični srednji kurs je juče, u sredu, bio 117,3614 dinara za jedan evro.
Danas dinar vredi prema evru kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.
Biznis Kurir
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