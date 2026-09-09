Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara za sredu, 9. septembar 2026. godine.
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Kursna lista za sredu, 9. septembar: Evo koliko dinar danas vredi u odnosu na evro
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3614 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 100,8693 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 1,4 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,9 odsto.
Kurir Biznis
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