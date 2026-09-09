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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3614 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 100,8693 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 1,4 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,9 odsto.

Kurir Biznis

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