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Reč je o lokaciji između Gazele i Starog železničkog mosta.

Rešenje je 3. septembra 2026. godine izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, po zahtevu investitora Beograd na vodi doo. Predračunska vrednost radova obuhvaćenih ovom dozvolom iznosi 640,375 miliona dinara bez PDV-a.

Ovo je prva od ukupno sedam planiranih faza izgradnje kompleksa u Bloku 27A, poznatog po projektu tri visoke kule – A, B i C, uz stambene lamele i druge prateće objekte, o čemu je eKapija već pisala.

Prema dokumentaciji, u prvoj fazi biće izvedeni radovi na obezbeđenju iskopa temeljne jame i izgradnji šipova, dok su za naredne faze predviđeni izgradnja podzemne garaže, kula i ostalih objekata kompleksa.

Druga faza obuhvata izgradnju podzemne garaže i objekta E, treća izgradnju kule C, četvrta objekta D i dela nadzemne garaže, peta kulu B, šesta kulu A i SPA aneks između kula A i B, dok sedma faza obuhvata objekte F, G, H, I i J i preostali deo nadzemne garaže sa poslovanjem.

Tri kule sa po 25 spratova

Prema izmenjenim lokacijskim uslovima iz juna 2025. godine, kompleks će imati ukupno 893 stana.

Kule A i B projektovane su kao objekti spratnosti P+M+25, dok će kula C imati P+25. To znači da su sve tri kule snižene u odnosu na prvobitno rešenje: kule A i B su sa P+M+27 spuštene na P+M+25, a kula C sa P+27 na P+25.

Foto: Printscreen/Urbanistički projekat/Aula

Istovremeno je promenjena struktura stanova. Kula A imaće 199 stanova, kao i kula B, dok je broj stanova u kuli C povećan sa prvobitno planiranih 184 na 199.

Uz kule su planirane i dve lamele – D sa 147 i E sa 149 stanova.

Ukupna bruto izgrađena površina bez nadzemne garaže iznosi 155.711,58 m².

Planirano je ukupno 1.246 parking mesta za putničke automobile – 968 u podzemnoj i 278 u nadzemnoj garaži, kao i 24 mesta za motore. Za električna vozila predviđeno je 59 mesta.

Maksimalna visina kula 100 metara

Lokacijskim uslovima za Blok 27A predviđena je maksimalna visina venca objekata od 100 metara u odnosu na kotu trotoara pristupne saobraćajnice.

Kompleks će biti realizovan na građevinskoj parceli GP27A, koju čini 12 katastarskih parcela u Savskom vencu. Planirani su pristupi sa Bulevara Vudroa Vilsona i saobraćajnice SAO12, odnosno terminala ispod mosta Gazela.

Prvobitnim rešenjem bilo je predviđeno 906 mesta u podzemnoj garaži, a izmenom je njen kapacitet povećan na 968 mesta. Ukupna površina garaža takođe je racionalizovana u skladu sa novim propisima o zaštiti od požara.

Građevinska dozvola izdata je za 12 katastarskih parcela, ali Ministarstvo je u rešenju navelo i jedan uslov koji investitor mora da ispuni. Naime, za katastarsku parcelu 1508/374 KO Savski venac, koja je u javnoj svojini Grada Beograda, još treba da budu rešeni imovinsko-pravni odnosi.

Investitor se obavezao da će to učiniti pre izdavanja upotrebne dozvole. Uz zahtev za građevinsku dozvolu dostavljena je i izjava Beograda na vodi da će imovinsko-pravni odnosi na ovoj parceli biti rešeni pre dobijanja upotrebne dozvole.

Za ostale parcele koje su u javnoj svojini Republike Srbije u dokumentaciji je navedeno da Beograd na vodi ima pravo zakupa građevinskog zemljišta na 99 godina.