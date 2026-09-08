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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na RTS-u, potvrdio je da se već sada prijavilo 1.059.000 građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. 

- Milion, milion i 59.000 do sada se prijavilo, milion i 59.000, negde tačno milion je valjda ispravno podneto. Ljudi žele novac, i to je normalno, to je dobro. Ali pre toga ide radosna vest za naše penzionere, primaoce socijalnih davanja i borce. Oni će 14. dobiti svoj novac, dakle od 10.000 dinara do 20.000 dinara za penzionere koji imaju najviše penzije, 27,5 koji imaju prosečne i nešto više od proseka, i 35.000 dinara one sa najnižim penzijama - rekao je Vučić.

Sve o obraćanju predsednika Vučića, pročitajte u našoj vesti OVDE.

Kurir.rs

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