Jednokratna novčana pomoć
"Prijavilo se već 1.059.000 građana za 6.000 dinara!" Predsednik Vučić saopštio fenomenalne vesti: Prvo stiže novac za OVU grupu građana - evo i KADA!
- Za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara prijavilo se 1.059.000 građana, rekao je Aleksandar Vučić na RTS-u.
- Pre isplate te pomoći, 14. stiže novac penzionerima, primaocima socijalnih davanja i borcima, u iznosu od 10.000 do 35.000 dinara.
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na RTS-u, potvrdio je da se već sada prijavilo 1.059.000 građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara.
- Milion, milion i 59.000 do sada se prijavilo, milion i 59.000, negde tačno milion je valjda ispravno podneto. Ljudi žele novac, i to je normalno, to je dobro. Ali pre toga ide radosna vest za naše penzionere, primaoce socijalnih davanja i borce. Oni će 14. dobiti svoj novac, dakle od 10.000 dinara do 20.000 dinara za penzionere koji imaju najviše penzije, 27,5 koji imaju prosečne i nešto više od proseka, i 35.000 dinara one sa najnižim penzijama - rekao je Vučić.
Sve o obraćanju predsednika Vučića, pročitajte u našoj vesti OVDE.
Kurir.rs
4 · Reaguj
Komentariši