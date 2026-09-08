- Milion, milion i 59.000 do sada se prijavilo, milion i 59.000, negde tačno milion je valjda ispravno podneto. Ljudi žele novac, i to je normalno, to je dobro. Ali pre toga ide radosna vest za naše penzionere, primaoce socijalnih davanja i borce. Oni će 14. dobiti svoj novac, dakle od 10.000 dinara do 20.000 dinara za penzionere koji imaju najviše penzije, 27,5 koji imaju prosečne i nešto više od proseka, i 35.000 dinara one sa najnižim penzijama - rekao je Vučić.