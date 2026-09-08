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Tradicionalne keramičke pločice decenijama drže tron kao neprikosnovena obloga u kupatilima i kuhinjama. Otporne su na vodu, habanje i hemikalije, lako se kombinuju uz podno grejanje, a na tržištu se nude u hiljadama dezena, od imitacija mermera do drveta.

Međutim, u savremenom uređenju enterijera pojavio se rival koji ozbiljno preti njihovoj dominaciji, mikrocement. Ovaj dekorativni premaz na bazi cementa, polimera i pigmenta, koji se nanosi u tankom sloju do 4 mm, osvojio je ljubitelje minimalizma. Ipak, postaviti ga u kupatilu nosi specifične izazove.

Prednosti mikrocementa: Kupatilo bez fuga i buđi

Mikrocement je brzo postao omiljeni izbor arhitekata iz nekoliko vrlo praktičnih razloga:

Površina bez fuga i vizuelno veći prostor: Kako nema isprekidanih linija, podovi i zidovi deluju kao jedna kontinualna celina. Zbog odsustva vizuelnih prepreka, mala kupatila deluju drastično prostranije i luksuznije.

Lakše održavanje i bezbednost: Fuge između pločica vremenom pocrne, sakupljaju bakterije i buđ, a u slučaju pucanja kroz njih voda prodire duboko u zid. Kod mikrocementa ove opasnosti nema, površina se čisti brisanjem blagim sredstvima.

Livenje direktno preko starih pločica: Ako renovirate kupatilo, ne morate da lupate i iznosite stare pločice. Ukoliko su stabilne, mikrocement se može naneti direktno preko njih. Zbog debljine od svega nekoliko milimetara, neće podići nivo poda niti zahtevati skraćivanje vrata.

Vodootpornost: Idealan je za vlažne prostorije, pa se bez problema nanosi u tuš-kabine, pa čak i na same umivaonike.

Mane mikrocementa: Cena i osetljivost na mehanička oštećenja

Uprkos velikoj popularnosti, ovaj materijal ima i svoje slabosti:

Moguće klizanje: Kada je potpuno gladak i mokar, mikrocement može biti klizav. Zbog toga je u kupatilu obavezno zahtevati hrapaviju, protivkliznu završnu obradu.

Zahteva obnavljanje premaza: Nakon nekoliko godina upotrebe, površinski zaštitni sloj mikrocementa mora se osvežiti. Takođe, agresivna kućna hemija može ga lako oštetiti.

Slabija otpornost na udarce: Keramika je i dalje znatno otpornija na teške mehaničke udarce (npr. pad teškog predmeta).

Šta je povoljnije?

Keramičke pločice su i dalje pristupačnije rešenje.

Standardne pločice mogu se naći već od 10 evra po kvadratu, dok keramičari njihovo lepljenje naplaćuju od 10 do 15 evra. Sa druge strane, izlivanje mikrocementa (sa materijalom i radom) košta od 30 do 35 evra po kvadratu pa naviše. Pored više cene, majstore koji kvalitetno ugrađuju mikrocement znatno je teže pronaći nego iskusne keramičare.

Koji materijal je pobednik za vaše kupatilo?

Keramičke pločice i dalje ostaju neprikosnoven izbor ukoliko imate podno grejanje, ograničen budžet ili želite estetsku raznovrsnost poput reljefa i tekstura. Uz pravilnu ugradnju, pločice bez problema traju i duže od 20 godina.

S druge strane, mikrocement je savršeno rešenje ako renovirate stan i želite da izbegnete bučnu i prljavu demontažu starih pločica, kao i za sve koji teže modernom, minimalističkom izgleda doma bez zamornog ribanja fuga.