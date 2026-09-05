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Profesionalan izgled ivica oko kade ili tuš-kabine postiže se lepljenjem trake koja sprečava razmazivanje. Nakon što sveže naneseni silikon zagladite mokrim prstom, traku morate skinuti odmah, pre nego što smesa počne da se suši.

Kod starih tuš-kabina, vreme je za novi silikon čim primetite da stari puca, ljušti se, buđa, popušta ili negde potpuno fali. Ovakva oštećenja su opasna jer zarobljavaju vlagu, što brzo dovodi do ozbiljnog curenja i štete u kupatilu.

Većina silikona traži temperaturu u kupatilu između 5 i 26 stepeni Celzijusa, pa sačekajte da u prostoriji bude optimalno toplo pre nego što počnete da radite.

Ako menjate stari silikon, osnovno pravilo je da ga najpre potpuno uklonite. Nikada nemojte mazati novi sloj preko starog. Za čist i profesionalan izgled, izlepite zaštitnu traku oko ivica kako silikon ne bi otišao tamo gde ne treba. Kada ga nanesete, zagladite ga mokrim prstom, a čim završite, odmah skinite trake.

Za tuš-kabine i kade uvek birajte silikon, a ne neke druge fleksibilne zaptivne smese. Koristite isključivo silikone koji su formulisani za vlažna mesta sa mnogo vode. Silikon sa dodatkom peska bolje prianja na veće zazore, dok je običan, glatki silikon bolji izbor za veoma uske proreze i daje čistiji izgled.

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Na kraju, mislite i na bezbednost. Ako stari silikon skidate električnim višenamenskim alatom, obavezno stavite zaštitne naočare. Kada čistite površine medicinskim alkoholom ili uljanim razređivačem, dobro provetrite kupatilo, otvorite prozore i uključite ventilaciju.

Ako montirate novu tuš-kabinu, silikon treba da nanesete odmah nakon instalacije, i to isključivo stoprocentni silikon. Nikako nemojte koristiti tuš pre nego što završite ovaj posao. Ako su u pitanju pločice, sačekajte da se fugomal potpuno osuši i stvrdne, a pre nanošenja silikona obavezno dobro očistite sve ostatke fugomala sa površine.