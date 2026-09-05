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Krajem avgusta i samim početkom septembra, pijačne tezge širom Srbije preplavljene su bogatom ponudom sezonskog voća i povrća. Međutim, prelazak iz letnje u jesenju sezonu doneo je i značajne cenovne oscilacije. Prema najnovijem izveštaju Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS) za poslednju sedmicu avgusta, dok su pojedine namirnice postale pristupačnije, za druge će potrošači morati da izdvoje nešto više novca.

Beogradski kvantaš: Bogata ponuda, ali "šarene" cene

Na kvantaškoj pijaci u prestonici i dalje apsolutno dominiraju šljiva, jabuka, južno voće, paradajz, paprika, šargarepa, lubenica, dinja, krompir, crni luk, kupus i zeleniš. Primetno je da se iz dana u dan povećava ponuda belih i crnih sorti grožđa, ali i povrća poput brokolija, karfiola, patlidžana i tikvica.

Kada je reč o novčaniku građana, zabeležen je pad cena kod velikog broja proizvoda, ali su određeni artikli ipak poskupeli:

Pojeftinili su: ananas, banana, grejpfrut, pojedine sorte jabuka, smokva, boranija, crni luk, paprika i tikvice.

Poskupeli su: malina, nektarina, šljiva, karfiol, beli luk i paradajz.

Ovakve promene jasno pokazuju da se beogradsko tržište trenutno prilagođava sezonskoj ponudi i potražnji.

Leskovac: Pad cena voća i krompira

Na jugu Srbije, tačnije na kvantaškoj pijaci u Leskovcu, reporteri STIPS-a zabeležili su obrnute trendove kod određenih namirnica u odnosu na prestonicu. Dok je voće uglavnom pojeftinilo, kupci su za određeno povrće morali da izdvoje nešto više novca nego tokom prethodnog perioda.

Pojeftinili su: breskva, grejpfrut, grožđe, malina, nektarina, kao i krompir i praziluk.

Poskupeli su: crni luk, paprika i tikvice.

Zrenjanin: Stabilno tržište bez većih potresa

Zelena pijaca u Zrenjaninu tokom poslednje nedelje avgusta bila je relativno mirna. Prema izveštajima, nije bilo značajnijih promena ni u ponudi ni u potražnji poljoprivrednih proizvoda.

Cenovne oscilacije bile su minimalne i uglavnom su se svele na dva proizvoda, zabeleženo je blago poskupljenje paradajza, dok je paprika pojeftinila. Ovo ukazuje na to da je lokalno tržište u Zrenjaninu krajem avgusta bilo stabilno, bez naglih sezonskih promena.

Pirot: Potrošači se vraćaju sa odmora, promet raste

Nešto dinamičnija i drugačija slika zabeležena je na zelenoj pijaci u Pirotu. Sa povratkom građana redovnim aktivnostima nakon letnjih odmora, osetno je porasla tražnja, a samim tim i pijačni promet.

Ponuda je bila izuzetno raznovrsna, a cene su se korigovale u korist kupaca kada je reč o voću, dok je određeno povrće zabeležilo rast:

Pojeftinili su: grožđe, jabuke, kruške, šljive, dinje, paradajz, patlidžan i šargarepa.

Poskupeli su: krastavac, beli luk, krompir i praziluk.

Šta diktira cene i šta nas očekuje u septembru?

Zvanični podaci sa pijaca u Beogradu, Leskovcu, Zrenjaninu i Pirotu pokazuju da ključnu ulogu u formiranju cena i dalje igraju sezonsko voće i povrće. Dok se ponuda pojedinih letnjih proizvoda povećava i time im obara cenu, kod drugih zaliha nestaje, pa se beleži rast cena.

Pijace u Srbiji ulaze u period u kojem potrošače očekuje još masovnija ponuda grožđa, uz nastavak prodaje brojnih vrsta voća i povrća karakterističnih za prelazak iz kasnog leta u ranu jesen. Kupcima se svakako savetuje obilazak pijaca i upoređivanje cena, s obzirom na to da se vrednost namirnica primetno razlikuje od grada do grada.