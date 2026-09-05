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Profesionalni vozači kamiona Zapadnog Balkana stupiće u štrak 14. septembra blokadom svih teretnih graničnih prelaza ka Šengenu. Ova odluka doneta je u saradnji sa prevoznicima u međunarodnom transportu, saznaje Biznis Kurir.

- Nakon višemesečne borbe i apela za hitno rešavanje problema ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena, vozači sa Zapadnog Balkana se i dalje hapse i deportuju i izriče im se zabrana ulaska u zemlje Šengena. Prema evidenciji Udruženja svakodnevno se više desetina srpskih vozača vraća sa granica Šengena. Iako je nacrtom Vizne strategije EU i brifinzima koji su usledili jasno stavljeno do znanja da su profesionalni vozači drumskih teretnih vozila prepoznati kao posebna kategorija osoba kojima je potreban duži period boravka od sadašnjih 90 u 180 dana, očigledno je da nema volje i želje u Evropskoj komisiji i među zemljama članicama da se ovaj problem reši - piše između ostalog u odluci u koju je Kurir imao uvid.

Štrajk kamiondžija na granici
Foto: Edvard Molnar/MTI

Kako se i očekivalo štrajk počinje 14. septembra na svim graničnim prelazima kao EU iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.

Spisak graničnih prelaza

Protest će podrazumevati prekid drumskog transporta na teretnim graničnim prelazima. Prekid podrazumeva blokadu transporta na ulaznim i izlaznim teretnim terminalima kod većih graničnih prelaza odnosno zastoj teretnog saobraćaja na putevima koji vode ka manjim graničnim prelazima. Tererni saobraćaj biće blokiran na sledećim graničnim prelazima:  

  • GP Batrovci
  • GP Šid
  • GP Neštin
  • GP Bačka Palanka
  • GP Bogojevo
  • GP Bezdan
  • GP Sot
  • GP Ljuba
  • GP Bački Breg
  • GP Kelebija
  • GP Horgoš
  • GP Srpska Crnja
  • GP Vatin
  • GP Đerdap
  • GP Kaluđerovo
  • GP Gradina
  • GP Vrška Čuka
  • GP Strezimirovci
  • GP Mokranje
  • GP Ribarci
  • AP Merdare

Pored navedenih graničnih prelaza protest će se sprovesti kontrolisanim propuštanjem vozila i na intermodalnom terminalu Luka Novi Sad. Protest će trajati sve do donošenja adekvatnog predloga rešenja pomenutog problema.

- Napominjemo da protest nema nikakvu političku konotaciju već isključivo ima za cilj buđenje svesti kod nadležnih u Evropskoj komisiji, zemljama Šengena ali i naručiocima prevoza, da profesionalni vozači nisu ilegalni migranti, teroristi i ilegalni radnici te da je njihovo hapšenje, deportacija i ograničenje rada direktan udarac na srpsku transportnu privredu ali i srpsku privredu u celini koja se oslanja na srpske transportne kapacitete. Ne dođe li do promene u odnosu ka srpskim profesionalnim vozačima i srpskim transportnim firmama, očekuje se potpuno pucanje lanaca snabdevanja jer naši prevoznici više neće imati vozače na raspolaganju - piše između ostalog u odluci prevoznika u Mešunardnom transportu. 

Podrška turskih vozača

Kako Kuris saznaje vozačima Zapadnog Balkana punu podršku pružiće i njihove kolege iz Turske koje takođe rade u međunardnom transportu. 

- Turski sindikat profesionalnih vozača doneo je odluku da u znak solidarnosti sa kolegam Zapadnog Balkana održi protest na graničnom prelazu Kapikule/ Kapitan Andreevo )Tursko-bugarska granica), a u cilju rešavanja zajedničkog problema - saznaje naš poratal.

Podsećamo, vozači kamiona već mesecima pokušavaju da reše problem koji je nastao nakon primene EES sistema kojim im se zabranjuje boravak u Šengenskom prostoru duže od 90 dana zbog čega im je praktično onemogućeno da rade svoj posao i izdržavaju porodice.

Biznis Kurir

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