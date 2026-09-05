Slušaj vest

Profesionalni vozači kamiona Zapadnog Balkana stupiće u štrak 14. septembra blokadom svih teretnih graničnih prelaza ka Šengenu. Ova odluka doneta je u saradnji sa prevoznicima u međunarodnom transportu, saznaje Biznis Kurir.

- Nakon višemesečne borbe i apela za hitno rešavanje problema ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena, vozači sa Zapadnog Balkana se i dalje hapse i deportuju i izriče im se zabrana ulaska u zemlje Šengena. Prema evidenciji Udruženja svakodnevno se više desetina srpskih vozača vraća sa granica Šengena. Iako je nacrtom Vizne strategije EU i brifinzima koji su usledili jasno stavljeno do znanja da su profesionalni vozači drumskih teretnih vozila prepoznati kao posebna kategorija osoba kojima je potreban duži period boravka od sadašnjih 90 u 180 dana, očigledno je da nema volje i želje u Evropskoj komisiji i među zemljama članicama da se ovaj problem reši - piše između ostalog u odluci u koju je Kurir imao uvid.

Foto: Edvard Molnar/MTI

Kako se i očekivalo štrajk počinje 14. septembra na svim graničnim prelazima kao EU iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.

Spisak graničnih prelaza

Protest će podrazumevati prekid drumskog transporta na teretnim graničnim prelazima. Prekid podrazumeva blokadu transporta na ulaznim i izlaznim teretnim terminalima kod većih graničnih prelaza odnosno zastoj teretnog saobraćaja na putevima koji vode ka manjim graničnim prelazima. Tererni saobraćaj biće blokiran na sledećim graničnim prelazima:

GP Batrovci

GP Šid

GP Neštin

GP Bačka Palanka

GP Bogojevo

GP Bezdan

GP Sot

GP Ljuba

GP Bački Breg

GP Kelebija

GP Horgoš

GP Srpska Crnja

GP Vatin

GP Đerdap

GP Kaluđerovo

GP Gradina

GP Vrška Čuka

GP Strezimirovci

GP Mokranje

GP Ribarci

AP Merdare

Pored navedenih graničnih prelaza protest će se sprovesti kontrolisanim propuštanjem vozila i na intermodalnom terminalu Luka Novi Sad. Protest će trajati sve do donošenja adekvatnog predloga rešenja pomenutog problema.

- Napominjemo da protest nema nikakvu političku konotaciju već isključivo ima za cilj buđenje svesti kod nadležnih u Evropskoj komisiji, zemljama Šengena ali i naručiocima prevoza, da profesionalni vozači nisu ilegalni migranti, teroristi i ilegalni radnici te da je njihovo hapšenje, deportacija i ograničenje rada direktan udarac na srpsku transportnu privredu ali i srpsku privredu u celini koja se oslanja na srpske transportne kapacitete. Ne dođe li do promene u odnosu ka srpskim profesionalnim vozačima i srpskim transportnim firmama, očekuje se potpuno pucanje lanaca snabdevanja jer naši prevoznici više neće imati vozače na raspolaganju - piše između ostalog u odluci prevoznika u Mešunardnom transportu.

Podrška turskih vozača

Kako Kuris saznaje vozačima Zapadnog Balkana punu podršku pružiće i njihove kolege iz Turske koje takođe rade u međunardnom transportu.

- Turski sindikat profesionalnih vozača doneo je odluku da u znak solidarnosti sa kolegam Zapadnog Balkana održi protest na graničnom prelazu Kapikule/ Kapitan Andreevo )Tursko-bugarska granica), a u cilju rešavanja zajedničkog problema - saznaje naš poratal.

Podsećamo, vozači kamiona već mesecima pokušavaju da reše problem koji je nastao nakon primene EES sistema kojim im se zabranjuje boravak u Šengenskom prostoru duže od 90 dana zbog čega im je praktično onemogućeno da rade svoj posao i izdržavaju porodice.