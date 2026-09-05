Kurir saznaje! Odluka je pala, štrajk kamiondžija 14. septembra: Spisak teretnih graničnih prelaza koji će biti zatvoreni
- Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana stupaju u štrajk 14. septembra i blokiraće teretne granične prelaze ka Šengenu.
- Protest će obuhvatiti više prelaza, među njima Batrovce, Horgoš, Gradinu i Merdare, uz kontrolisano propuštanje vozila na terminalu Luka Novi Sad.
- Vozači traže rešenje za hapšenja, deportacije i zabrane ulaska, a podršku će im pružiti i turske kolege na granici s Bugarskom.
Profesionalni vozači kamiona Zapadnog Balkana stupiće u štrak 14. septembra blokadom svih teretnih graničnih prelaza ka Šengenu. Ova odluka doneta je u saradnji sa prevoznicima u međunarodnom transportu, saznaje Biznis Kurir.
- Nakon višemesečne borbe i apela za hitno rešavanje problema ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena, vozači sa Zapadnog Balkana se i dalje hapse i deportuju i izriče im se zabrana ulaska u zemlje Šengena. Prema evidenciji Udruženja svakodnevno se više desetina srpskih vozača vraća sa granica Šengena. Iako je nacrtom Vizne strategije EU i brifinzima koji su usledili jasno stavljeno do znanja da su profesionalni vozači drumskih teretnih vozila prepoznati kao posebna kategorija osoba kojima je potreban duži period boravka od sadašnjih 90 u 180 dana, očigledno je da nema volje i želje u Evropskoj komisiji i među zemljama članicama da se ovaj problem reši - piše između ostalog u odluci u koju je Kurir imao uvid.
Kako se i očekivalo štrajk počinje 14. septembra na svim graničnim prelazima kao EU iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.
Spisak graničnih prelaza
Protest će podrazumevati prekid drumskog transporta na teretnim graničnim prelazima. Prekid podrazumeva blokadu transporta na ulaznim i izlaznim teretnim terminalima kod većih graničnih prelaza odnosno zastoj teretnog saobraćaja na putevima koji vode ka manjim graničnim prelazima. Tererni saobraćaj biće blokiran na sledećim graničnim prelazima:
- GP Batrovci
- GP Šid
- GP Neštin
- GP Bačka Palanka
- GP Bogojevo
- GP Bezdan
- GP Sot
- GP Ljuba
- GP Bački Breg
- GP Kelebija
- GP Horgoš
- GP Srpska Crnja
- GP Vatin
- GP Đerdap
- GP Kaluđerovo
- GP Gradina
- GP Vrška Čuka
- GP Strezimirovci
- GP Mokranje
- GP Ribarci
- AP Merdare
Pored navedenih graničnih prelaza protest će se sprovesti kontrolisanim propuštanjem vozila i na intermodalnom terminalu Luka Novi Sad. Protest će trajati sve do donošenja adekvatnog predloga rešenja pomenutog problema.
- Napominjemo da protest nema nikakvu političku konotaciju već isključivo ima za cilj buđenje svesti kod nadležnih u Evropskoj komisiji, zemljama Šengena ali i naručiocima prevoza, da profesionalni vozači nisu ilegalni migranti, teroristi i ilegalni radnici te da je njihovo hapšenje, deportacija i ograničenje rada direktan udarac na srpsku transportnu privredu ali i srpsku privredu u celini koja se oslanja na srpske transportne kapacitete. Ne dođe li do promene u odnosu ka srpskim profesionalnim vozačima i srpskim transportnim firmama, očekuje se potpuno pucanje lanaca snabdevanja jer naši prevoznici više neće imati vozače na raspolaganju - piše između ostalog u odluci prevoznika u Mešunardnom transportu.
Podrška turskih vozača
Kako Kuris saznaje vozačima Zapadnog Balkana punu podršku pružiće i njihove kolege iz Turske koje takođe rade u međunardnom transportu.
- Turski sindikat profesionalnih vozača doneo je odluku da u znak solidarnosti sa kolegam Zapadnog Balkana održi protest na graničnom prelazu Kapikule/ Kapitan Andreevo )Tursko-bugarska granica), a u cilju rešavanja zajedničkog problema - saznaje naš poratal.
Podsećamo, vozači kamiona već mesecima pokušavaju da reše problem koji je nastao nakon primene EES sistema kojim im se zabranjuje boravak u Šengenskom prostoru duže od 90 dana zbog čega im je praktično onemogućeno da rade svoj posao i izdržavaju porodice.
Biznis Kurir