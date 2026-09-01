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Ukoliko Evropska komisija do 14. septembra ne bude rešila problem s boravkom vozača kamiona Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru, prevoznici će biti prinuđeni da ponovo blokiraju transportni saobraćaj na svim granicama ka EU. Ovo je poruka s jučerašnjeg mirnog protesta koji je održan ispred sedišta delegacija EU u Beogradu, Sarajevu, Skoplju i Podgorici od 12 do 14 sati.

- Danas je bilo mirno okupljanje, predali smo pismo predstavnicima EU u kome tražimo da se problem reši. Pravilo 90/180 potpuno je besmisleno za vozače kamiona koji su svrstani u kategoriju običnih građana, iako je njihov posao da prevoze robu, čime je doveden u pitanje kompletan drumski transport na Zapadnom Balkanu. Svi vozači su nam "napunili" 90 dana i mi više nemamo koga da pošaljemo na put, tako da će transport robe svakako stati - upozorio je Neđo Mandić, predsednik Poslovnog udruženja Međunarodni transport.

Blokada svih prelaza

Prema Mandićevim rečima, ukoliko dođe do štrajka, on će obuhvatiti sve granične prelaze na Zapadnom Balkanu ka Šengenu, uključujući drumske i železničke transportne prelaze, a protest će trajati sve dok se ne ispune zahtevi prevoznika.

- Mi više ne možemo da čekamo, naše firme će se ugasiti i to neće biti samo šteta za nas već za našu kompletnu privredu - dodao je on.

1/6 Vidi galeriju Mirni protest prevoznika u Beogradu Foto: Kurir

Nikola Borović iz transportnog preduzeća "Borović" kaže da zbog ograničenog boravka vozača u EU ne mogu da rade punim kapacitetom. Kako je rekao za Biznis Kurir, u Srbiji u ovom trenutku već nedostaje oko 80.000 profesionalnih vozača.

- Mi nemamo mnogo izbora ili ćemo se izboriti za bolje ulove rada ili će morati da firme preselimo u EU, čime će Srbija biti na ogromnom gubitku. Štrajk je poslednja opcija na koju smo prinuđeni. Ako nemamo da pošaljemo vozača koji će da preveze robu, ulazimo u ozbiljne privredne prekršaje, a naša transportna industrija je na ivici pucanja - poručio je Borović.

Podsećamo, uvođenjem EES sistema na granicama sa EU, boravak vozača sa Zapadnog Balkana ograničen je na 90 dana, čime im je praktično onemogućeno da rade svoj posao u međunarodnom transportu.

Muž i žena zajedno u kabini

Vladimir Janković i Gordana Čulić, bračni par iz Sremske Mitrovice, u duetu rade kao vozači kamiona.

- Ovaj posao radim već 26 godina i pre neki dan sam morao da platim kaznu, a potom sam i vraćen s granice zbog prekoračenja dana. Po meni, jedino rešenje je da se profesionalnim vozačima da neka vizu kako bismo mogli normalno da radimo. Ako se ovo ne reši, tu mi je blizu Hrvatska, idem da vozim za neko njihovo preduzeće i više neću imati problem - kazao je on.

Foto: Kurir

Njegova supruga Gordana je dete vozača, njen otac je vozio autobus, a ona sa suprugom vozi kamion.

- Za ovaj posao sam se odlučila prvenstveno zbog zarade. Biti vozač nije lako ni za muškarca, a pogotovo za ženu. Niko mi ne gleda kroz prste, ni kolege, ni carinici. Suprug je vraćen s granice tako da sad ni ja ne mogu da radim. Ukoliko budemo prinuđeni, suprug će otići van Srbije da radi kao vozač, a ja ću naći neki drugi posao - kazala je Gordana.