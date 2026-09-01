Slušaj vest

Iako se mnogi poljoprivredni proizvođači žale da je bavljenje poljoprivredom sve manje isplativo pa zato krče voćnjake ili ostavljaju njive da se zaparlože, cene obradivog zemljišta u Srbiji to i te kako demantuju.

Kvadratni metar 45 evra

Najbolji primer za to je oglas za prodaju njive od 24.343 M2, odnosno 2,43 hektara na Veterniku kod Novog Sada koja se prodaje po ceni od milion i 100.000 evra. To znači da kvadratni metar košta malo više od 45 evra.

- U pitanju je poljoprivredno zemljište od 24.343 m2 koje je u jednom komadu. Smešteno je između dva naselja Veternik - Futog. Do zemljišta vodi za sada zemljani put. Kompletna infrastruktura je nedaleko od lokacije. Dokumentacija nekretnine je uredna - piše u oglasu objavljenom na portalu Solis-nekretnine.

U oglasu se dodaje da je u pitanju njiva i da je sva dokumentacija u vezi sa njom uredna.

U zabačenim selima cene pristupačne

Zbog ovako visokih cena poljorpiverdnog zemljišta u Vojvodini, sve više građana poslednjih godina traži nekretnine u ruralnim sredinama Srbije, gde se još uvek po povoljnim cenama mogu naći i kompletna domaćinstva sa okućnicom i voćnjacima.

Jedan takav primer je oglas koji je nedavno osvanuo u Fejsbuk grupi "Leskovačka pijaca prodajem kupujem", gde je vlasnik Aleksandar oglasio prodaju kuće u selu Tulovo, nadomak Leskovca.

Kako je naveo u oglasu, u pitanju je kuća površine oko 123 kvadratna metra, smeštena na placu od 14 ari.

- Na prodaju kuća u selu Tulovo, kod Leskovca. Kuća ima oko 123 kvadrata i nalazi se na placu od 14 ari. Kuća je u dobrom i urednom stanju, nikada nije bila useljena i može da bude porodična kuća ili vikendica - napisao je vlasnik.