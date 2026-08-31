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Mali automobili se često kupuju upravo zato što bi trebalo da budu jednostavni, štedljivi i jeftini za održavanje, ali niska cena sama po sebi ne garantuje i bezbrižno vlasništvo. Najnovije veliko istraživanje britanskog časopisa "What Car" pokazuje koji su se mali automobili starosti do pet godina u stvarnom životu pokazali najpouzdanijim, a rezultati najboljih su zaista impresivni.

Vlasnici su prijavljivali kvarove koje su njihovi automobili imali tokom prethodna 24 meseca, koliko je zbog njih automobil bio van pogona, kao i koliko su morali da plate popravke. Iz tih podataka izračunata je konačna ocena pouzdanosti. Presek cele klase iznosi vrlo dobrih 95,8 odsto, gotovo jedan procentni poen više nego u istraživanju iz 2024. godine.

1. Hyundai i10 – 100 odsto

Foto: Hyundai

Na vrhu liste je "Hyundai i10" aktuelne generacije, koji je ostvario maksimalnih 100 odsto. To znači da među primercima o kojima su vlasnici izveštavali nije zabeležen nijedan kvar. Niko nije morao neočekivano u servis, automobil nije ostao na putu i nije bilo računa za popravku. Model i10 je pri tome jedan od samo nekoliko automobila u kompletnom istraživanju koji su ostvarili savršen rezultat. Posebno je zanimljivo što je reč o gradskom automobilu, dakle vozilu koje se često vozi na kratkim relacijama, uz mnogo hladnih startovanja motora i vožnje u gužvi.

2. Toyota Aygo X – 99,7 odsto

Foto: Kurir

"Toyota" je vrlo blizu savršenstvu. "Aygo X" je ostvario 99,7 odsto, a problem je prijavilo samo oko tri odsto vlasnika. Kvarovi su bili ograničeni na karoseriju i nisu sprečili nastavak vožnje. Još važnije, svi automobili su popravljeni bez troška za vlasnika i vraćeni na put u roku od jednog dana. "Aygo X" tako potvrđuje vrlo dobru reputaciju koju je imao i u prethodnim izdanjima istraživanja "What Car"-a.

3. Mini hečbek (hatchback) – 99,1 odsto

Foto: Mini

Treće mesto zauzeo je "Mini" hečbek prethodne generacije, koji se proizvodio od 2014. do 2024. godine, a koji je ostvario ocenu od čak 99,1 odsto. Samo sedam odsto automobila imalo je neki problem, uglavnom sa električnim sistemima, infotejnmentom ili upravljanjem. Posebno pozitivno je to što su svi prijavljeni kvarovi popravljeni bez naplate vlasnicima, čak i kada su neki automobili već bili van standardne fabričke garancije.

4. Kia Picanto – 98,5 odsto

Foto: Kia

Aktuelna "Kia Picanto" se nalazi na deobi četvrtog mesta. Problem je prijavljen na devet odsto automobila, pre svega u predelu motora i ostale elektrike. Svi pogođeni automobili su ipak bili u voznom stanju, a popravke su za vlasnike bile besplatne. Polovina kvarova je rešena u roku od jednog dana, dok je četvrtina automobila na popravku čekala duže od nedelju dana. Za jedan od najjeftinijih novih automobila na tržištu, rezultat od 98,5 odsto je vrlo ubedljiv.

4. Volkswagen Polo – 98,5 odsto

Foto: Promo

Potpuno isti rezultat ostvario je "Volkswagen Polo". Kvar je prijavljen na samo pet odsto primeraka, a problemi su se uglavnom odnosili na karoseriju i klimatizaciju. "Volkswagen" je podmirio troškove svih popravki. Jedina lošija vest je vreme provedeno u servisu. Pogođeni automobili bili su van pogona više od nedelju dana. Bez obzira na to, sama učestalost kvarova bila je izuzetno mala.

6. Hyundai i20 – 98 odsto

Foto: Kurir/N.Radulović

"Hyundai" ima čak dva modela među šest najboljih. Model i20 je ostvario 98 odsto, a kvar je prijavilo samo sedam odsto vlasnika. Najčešća slaba tačka bila je klimatizacija. Kod pogođenih primeraka problemi su ponekad zahtevali duži boravak u servisu, ali "Hyundai" je pokrio troškove svih popravki. Visoka pozicija i20 dodatno potvrđuje vrlo dobar rezultat marke u ovoj klasi.

7. Fiat 500 – 97,9 odsto

Foto: Fiat

"Fiat 500" generacije koja se proizvodila od 2008. do 2025. godine našao se na listi ispred mnogo mlađih konkurenata. Devet odsto primeraka imalo je neki kvar, najčešće na klimatizaciji, karoseriji, unutrašnjim oblogama, kao i na menjaču ili kvačilu. Dobra vest je da nijedan problem nije automobil ostavio u nevoznom stanju, tri četvrtine kvarova je rešeno u roku od nedelju dana, a vlasnici nisu morali da snose troškove popravke. Rezultat od 97,9 odsto je vrlo dobar završetak izuzetno duge karijere ove generacije.

8. Opel Corsa – 97,8 odsto

Foto: Aleksandar Ljubičić, Damir Dervišagić, Alex Dmitrović, Vladimir Šporčić

Na osmom mestu nalazi se benzinska "Opel Corsa" aktuelne generacije, koja u britanskom istraživanju nosi ime "Vauxhall Corsa", ali reč je o istom automobilu. Vlasnici su prijavljivali raznolike poteškoće, od infotejnmenta i klimatizacije do problema povezanih sa motorom, ali većina nije bila ozbiljna. Konačnih 97,8 odsto stavlja "Corsu" veoma visoko među malim automobilima.

9. Audi A1 – 97,5 odsto

Foto: Audi

Devet najboljih zatvara "Audi A1" sa ocenom od 97,5 odsto. Među prijavljenim problemima pojavljuju se električni sistemi, izduvni sistem, kao i menjač i kvačilo. Ipak, važan podatak je da nijedan automobil pogođen kvarom nije ostao potpuno nepokretan. A1 time pokazuje da premijum oznaka u ovom slučaju nije donela više problema od jednostavnijih i jeftinijih konkurenata.