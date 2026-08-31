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Televizor je u mnogim domaćinstvima uključen nekoliko sati dnevno, a često radi i kada ga niko zapravo ne gleda. Ali koliko nas zapravo košta jedan sat gledanja televizije? Ako imate moderniji televizor, odgovor bi vas mogao iznenaditi jer se radi o veoma malom iznosu.

Naravno, nisu svi televizori isti po potrošnji. Potrošnja zavisi od veličine ekrana, tehnologije, podešene osvetljenosti i sadržaja koji gledamo. Ipak, kao dobar primer možemo uzeti danas veoma čest televizor dijagonale 55 inča, odnosno oko 140 centimetara.

Prema podacima iz zvanične evropske baze energetskih oznaka, moderni 55-inčni 4K LED televizori koji je proveren tokom prikazivanja uobičajenog sadržaja troše oko 64 do 73 vata. To znači da će za jedan sat rada potrošiti približno 0,064 do 0,073 kilovat-sati električne energije. Kada se ta potrošnja pretvori u evre prema aktuelnim cenama električne energije za domaćinstva, dolazi se do zanimljive cifre.

Jednostavan primer - televizor koji troši 70 vata, za jedan sat gledanja potrošiće 0,07 kilovat-sati električne energije. Kada se u račun uključe cena energije i varijabilne naknade koje domaćinstvo plaća uz potrošeni kilovat-sat, sat rada takvog televizora na jednotarifnom modelu košta približno 1,2 centa.

Foto: Shutterstock

Drugim rečima, ako televiziju gledate pet sati dnevno, potrošnja takvog televizora koštaće vas oko šest centi dnevno. Za 30 dana svakodnevnog gledanja po pet sati to je oko 1,86 eura. Čak i kada bismo televizor gledali osam sati svakog dana, mesečni trošak električne energije za uređaj koji troši 70 vata bio bi oko tri eura.

Veći i snažniji televizori mogu trošiti više

Treba imati na umu da veći i snažniji televizori mogu trošiti više. Posebno je zanimljiv HDR sadržaj, kod kojeg potrošnja može znatno porasti. Na primer, neki provereni 55-inčni televizori koji pri uobičajenom SDR sadržaju troše oko 64 vata, pri HDR prikazu troše oko 100 vata. Televizor koji troši 100 vata za sat vremena potrošiće 0,1 kilovat-sat, što je prema istoj računici oko 1,8 centi.

Zato ne postoji jedna cifra koja važi za svaki televizor. Ipak, za uobičajeni moderni televizor može se reći da će sat vremena gledanja najčešće koštati tek oko jedan do dva centa električne energije.