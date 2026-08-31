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Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da je, nakon njenog razgovora sa penzionerima na tribinama Fonda PIO, tržišna inspekcija pokrenula detaljnu kontrolu firmi koje penzionerima prodaju različite terapeutske proizvode, poput masažera i podloga za ležanje po cenama koje su, po dosadašnjim analizama, višestruko veće od njihove nabavne cene.

Ministarka je navela da je uočila da određene firme svoje proizvode plasiraju gotovo isključivo najstarijim građanima.

- Znamo koje su firme u pitanju i ono što je meni bilo posebno poražavajuće jeste da su penzioneri, koje ubede na suviše agresivan način da kupe određene proizvode, često iz ruralnih predela, sa vrlo malim penzijama - rekla je Lazarevićeva za Tanjug.

Foto: Zorana Jevtić Radonjić

Ministarka je istakala da se neki proizvodi prodaju po cenama koje su čak od 25 do 33 puta veće u odnosu na nabavnu cenu.

- Rata penzionera bude veća od nabavne cene tih beskrupoloznih i alavih trgovaca, vlasnika firmi. Najogre je što kada im se obraćaju deca penzionera, oni prosto kažu "mi se ne bojimo inspekcije, mi radimo po zakonu". E sada je inspekcija otišla da vidi koliko rade po zakonu. U pitanju je odsustvo morala - naglasila je ministarka.

Ona je istakla da svojim prisustvom na tribinama želi da podigne svest penzionera i apeluje na njih da ne nasedaju na ovakve pokušaje prodaje.

- Zaista prave sebi veliki problem, a jedinu korist koju imaju, upravo imaju ovi koji to prodaju po tako abnormalno visokim cenama - zaključila je Lazarevićeva.